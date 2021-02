Souscription de bons de Trésor pour 1 MMDH

Un montant de 1 milliard de dirhams (MMDH) a été desservi sur un total de 4,5 MMDH, lors de l’opération d’émission de bons de Trésor par adjudication de mardi, indique la Direction du Trésor et des finances extérieures (DTFE).



Lors de cette opération, les bons d’une maturité de 13 semaines, 52 semaines et de 2 ans ont été souscrits respectivement pour 300 millions de dirhams (MDH) et 300 MDH et 400 MDH aux taux de 1,35%, 1,526% et 1,659%, précise la DTFE dans un communiqué. La date de règlement est fixée pour le 22 février courant, note la même source.