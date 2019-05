Soufiane El Bakkali remporte le 3000 m steeple à Doha

L'athlète marocain Soufiane El Bakkali a remporté, vendredi, le concours du 3000 m steeple du meeting de Doha, comptant pour la Ligue de Diamant, en signant un chrono de 8 min 7 sec et 22/100è, soit son meilleur temps personnel cette saison.

El Bakkali a devancé l'Américain Hillary Bor (8:08.41) et le Kényan Leonard Kipkemoi Bett (8:08.61).

Dans une déclaration à la presse, l'athlète marocain s'est dit heureux d'avoir signé cette victoire en sa toute première participation à une course cette saison.

Le Maroc est représenté à ce meeting par deux autres athlètes, à savoir Abdelaati Iguider et Ibrahim Kaazouzi, engagés tous les deux dans le 1500 m.