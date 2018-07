Sonasid réaffirme son engagement dans une dynamique structurante

Les responsables de Sonasid, leader national de l'acier, ont réaffirmé récemment sur le site de Jorf Lasfar (El Jadida), l'engagement de la firme dans une dynamique structurante, grâce aux projets conduits actuellement dans le cadre du plan stratégique "TransformAction 2020".

La Sonasid, à la faveur de ce plan, "contribue activement à la modernisation des processus de construction par l'enrichissement de son offre de produits et de prestations susceptibles de faciliter la conduite des chantiers et d'en améliorer les coûts et les délais", a expliqué à la MAP Abdelilah Fadili, directeur général adjoint de la compagnie, au cours d'une visite de presse sur le site industriel de Jorf Lasfar.

"Nous accordons aussi une attention considérable à la sécurité dans tous ses aspects. Les produits arment les structures des équipements, des bâtiments publics et privés et participent directement à la sécurité des personnes dans la durée", a t-il ajouté.

La priorité, a-t-il renchéri, "est donc donnée au respect absolu des normes concernant les produits et les services", de même que pour "la sécurité des personnes intervenant à tous les stades de ces activités".

La Sonasid se positionne au centre d’un écosystème de parties prenantes dédiées au recyclage et à la valorisation des déchets industriels. Elle prévoit d’être "100% recycling à fin 2018".

Vecteurs des activités de recherche et de développement, les sites industriels de Jorf Lasfar et de Nador constituent "deux unités modernes, dynamiques et complémentaires, avec plusieurs dispositifs innovants et œuvrant dans le respect de l’environnement +Green Steel+", a conclu M. Fadili.

Au cours de cette visite, les différents responsables de la société ont donné un large aperçu sur le site, depuis la ferraille, produit recyclé jusqu'au produit fini, tout en mettant en exergue le développement de l'usine historique de Nador.

Pour mieux répondre aux impératifs du marché, les responsables de Sonasid affirment avoir identifié plusieurs enjeux auxquels l’entreprise se doit de répondre avec célérité et efficacité, du fait que l’entreprise ambitionne de diversifier ses produits et ses marchés et de réduire significativement l’impact de l’activité industrielle sur l’environnement.

Une tournée sur le site a permis aux journalistes de mieux appréhender le processus de production de la billette au niveau de l’aciérie de Sonasid, depuis le laminoir, son transfert au four du chauffage à une capacité de 80T à l'heure, puis vers le train de laminage, afin d'avoir un diamètre bien défini, ensuite vers la boîte à eau pour le refroidissement, jusqu'à la zone de finissage et de découpage.