Soirée artistique à Rabat à l'occasion de la Journée nationale du détenu 

La Délégation générale à l'administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) a organisé, jeudi à Rabat, une soirée artistique à l'occasion de la Journée nationale du détenu célébrée cette année sous le signe "Le séisme d'Al-Haouz vu par les détenus… solidarité et insertion".



Cette cérémonie, organisée au Théâtre national Mohammed V et à laquelle a notamment pris part le délégué général à l'Administration pénitentiaire et à la réinsertion, Mohamed Salah Tamek, a été l'occasion de mettre en avant les talents dont regorge l'espace pénitentiaire et qui excellent dans plusieurs domaines artistiques.



A cette occasion, plusieurs performances artistiques ont été présentées avec brio par des pensionnaires des établissements pénitentiaires concernant le théâtre, la musique, l’art plastique et le chant.



Dans une déclaration à la presse, le directeur de l'action socioculturelle et de la réinsertion des détenus à la DGAPR, Moulay Driss Aguelmam, a souligné que la Journée nationale du détenu est un rendez-vous annuel pour célébrer les réalisations et les efforts consentis par la DGAPR dans le cadre de ses différentes missions et prérogatives.



Cette journée, a ajouté M. Aguelmam, constitue le couronnement de l’adhésion positive des détenus aux programmes mis en place par la DGAPR, soulignant que le thème choisi cette année vise à refléter les diverses facettes de la solidarité et l’insertion conçues par les pensionnaires à l’égard des victimes du séisme d'Al Haouz et qui ont pris plusieurs formes telles que des tableaux, des écrits ou des pièces de théâtre. Cette journée vise également à mettre la lumière sur les efforts déployés par la DGAPR en signe d’adhésion à l’élan de solidarité exprimé par tous les Marocains à l’égard des victimes du séisme d’Al-Haouz, a-t-il dit.



De son côté, le coordonnateur de la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus, Abdelouahed Jamali Idrissi, a indiqué que la journée du détenu prouve une nouvelle fois que l’espace pénitentiaire est un "espace de sanction et non pas de punition".

M. Idrissi, également président de chambre à la Cour de cassation, a mis l’accent, dans une déclaration similaire, sur l'importance pour "les pensionnaires de garder un lien permanent avec la société, eu égard à leur statut d'acteur social", ajoutant que la réinsertion se traduit en matière de participation et de partage des valeurs adoptées par la société comme la solidarité.



Cette soirée, a souligné M. Jamali Idrissi, est une occasion propice pour apprécier les différentes formes d’expression portées par les pensionnaires en solidarité avec les victimes du séisme d’Al-Haouz sous forme de tableaux artistiques et de pièces de théâtre.

Cette manifestation a également permis de jeter la lumière sur les différents ateliers mis en place dans l’espace pénitentiaire tels la peinture, la musique et le théâtre, ce qui en fait un espace humanisé par excellence.



Cette soirée artistique a été ponctuée par la remise de prix au profit des pensionnaires qui se sont distingués dans les différents concours organisés par la DGAPR.