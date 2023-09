Sociétés cotées : L'AMMC publie le programme de rachat du mois d'août

L'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a publié la déclaration mensuelle du mois d'août 2023 relative au programme de rachat par les sociétés cotées de leurs propres actions. Ainsi, BCP a acheté 70.782 actions dont 41.125 dans le cadre du contrat de liquidité (CL) au cours moyen pondéré de 259,95 dirhams (DH), fait savoir l'AMMC, précisant que la Banque en a vendu 1.000, toutes dans le cadre du CL au cours moyen pondéré de 264,50 DH.



A la fin du mois d'août, la BCP détient encore 209.092 actions propres, soit 0,103% de son capital, ajoute la même source. Maroc Telecom a également procédé à des achats sur le marché casablancais (89.746 actions, dont 52.060 dans le cadre du CL) au cours moyen pondéré de 109,32 DH, et sur le marché parisien (7.532 actions au cours de 9,85 euros).



La société a aussi cédé 47.746 actions, dont 47.207 sur le marché casablancais (34.521 dans le cadre du CL) au cours de 108,95 DH, et 539 actions sur le marché parisien au cours de 10,04 euros. Maroc Telecom détient encore 131.679 actions à la fin du mois d'août dans le cadre de ses deux programmes sur les marchés casablancais (50.000 actions) et parisien (81.679 actions), soit 0,015% de son capital.



De son côté, Stokvis Nord Afrique a acheté 20 titres au cours moyen pondéré de 12,75 DH. La société détient encore 394.364 actions propres, soit 4,289% de son capital.



Pour sa part, TGCC a acheté 8.896 titres (dont 8.696 dans le cadre du CL) au cours moyen pondéré de 144,79 DH et en a vendu 480 dans le cadre du CL au cours moyen pondéré de 149 DH. La société détient encore 18.508 actions propres, soit 0,058% de son capital.