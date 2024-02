Société Réalisations Mécaniques : Profit warning sur les résultats de 2023

La Société Réalisations Mécaniques (SRM) a alerté, mercredi, sur une baisse de son chiffre d'affaires (CA) de 12,9% en 2023.



Cette diminution est attribuable principalement à divers facteurs conjoncturels et à des défis opérationnels rencontrés au cours de l'année écoulée, indique la SRM dans un communiqué publié sur le site de l'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).



La SRM a été confrontée à un faible portefeuille de commandes à livrer en début d'année 2023, résultant en grande partie d'une prise de commande réduite en 2022, en raison des turbulences économiques découlant de la crise ukrainienne, fait savoir la même source.



Cette crise a engendré une inflation importante, repoussant les décisions d'investissement des clients de la société. De plus, les délais de livraison des fabricants européens ont été considérablement rallongés, dépassant les 8 mois, ce qui a entraîné un report d'une partie des prises de commandes de 2023 sur la facturation de 2024, rapporte la MAP.



En termes de dynamique commerciale, l'année 2023 a été marquée par une prise de commande très faible au cours du premier semestre, enregistrant une baisse de 52% par rapport au S1-2022. Cependant, une forte reprise a été observée au cours du second semestre 2023, avec une croissance "impressionnante" de 166% par rapport au S1-2023 et de 30% par rapport au S2-2022.



Malgré la forte augmentation de la prise de commande au cours du dernier semestre, une partie importante de celle-ci n'a pas pu être comptabilisée dans le CA de 2023 en raison des longs délais de fabrication.

Par conséquent, une portion significative du CA a été reportée sur l'année 2024. Les résultats financiers de l'année 2023 ont été impactés par un contexte mondial perturbé, principalement dû à la crise ukrainienne qui a débuté au deuxième trimestre de 2022.



D'après la SRM, "cette crise a généré un résultat déficitaire exceptionnel, qui ne reflète en aucun cas la qualité intrinsèque de notre entreprise. Depuis mai 2023, les marchés ont retrouvé leur dynamisme, offrant des perspectives encourageantes pour les années à venir".



La société fait également savoir qu'elle entre dans l'année 2024 avec une ambition renouvelée, portée par une hausse significative de son portefeuille de commandes à livrer, qui s'élève à 85 millions de dirhams (MDH), soit une augmentation de 25% par rapport à 2023, assurant que les perspectives pour les prochaines années sont très prometteuses, notamment en raison de la dynamique d'investissement dans l'industrie annoncée par le gouvernement.