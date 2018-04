Signature de trois mémorandums d’entente dans les domaines de l’énergie, des affaires et de la finance entre le Maroc et les Etats-Unis

Trois mémorandums d’entente (MoU) dans les domaines de l’efficacité énergétique, de la promotion des échanges commerciaux et du financement des porteurs de projets innovants ont été signés entre des partenaires marocains et américains, dans le cadre de la 4ème édition du Forum commercial USA-Maroc (US-Morocco Trade Forum), qui s’est tenu jeudi à Washington.

Le premier accord, signé par l’Agence marocaine pour l’efficacité énergétique (AMEE) et l’Institut pour la gouvernance et le développement durable (IGSD), prévoit de renforcer les liens de coopération en matière de recherche pour le développement de systèmes de climatisation utilisant des réfrigérants à PRG réduit, et d’identifier des moyens permettant de mieux calculer et comparer l’équivalent dioxyde de carbone entre les émissions de fluides frigorigènes à effet de serre et celles provenant des combustibles fossiles utilisées par les climatiseurs, rapporte la MAP.

Le deuxième MoU, signé par SEAF Morocco (Small Enterprise Assistance Funds), la Caisse centrale de garantie (CCG), l’Américain Wise Capital, et le groupe BMCE Bank, vise à mobiliser les ressources du Morocco Growth Fund (SMGF), un fonds d’investissement qui a pour stratégie d’investir dans les sociétés innovantes basées au Maroc et à fort potentiel de croissance.

L’initiative permettra ainsi d’investir dans “3Dental”, une société marocaine innovante spécialisée dans les solutions pour la chirurgie dentaire numérique. Cette entreprise a mis au point un système chirurgical complet en s’appuyant sur un dispositif médical breveté, des logiciels de planification chirurgicale 3D et la technologie d’impression 3D pour aider les dentistes à effectuer des chirurgies implantaires plus sûres, moins invasives, plus rapides et plus précises.

Le troisième accord, porte, pour sa part, sur le renouvellement du mémorandum d’entente liant la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et la Chambre américaine de commerce et dans lequel les deux organismes conviennent de poursuivre leur objectif commun de soutenir le renforcement des relations commerciales entre les deux pays.

En vertu de cet accord, les deux partenaires s’engagent à promouvoir les partenariats d’affaires entre les entreprises marocaines et américaines et à accroître les échanges commerciaux en tirant profit de l’accord de libre-échange liant les deux pays.

Organisé par l’Ambassade du Royaume du Maroc en partenariat avec le Centre d’affaires USA-Afrique de la Chambre américaine du commerce, le US-Morocco Trade Forum vise à promouvoir les liens commerciaux entre les deux pays en explorant les nombreuses opportunités commerciales qu’offrent le Royaume et les entreprises marocaines fortement présentes sur le continent africain.

Après trois forums réussis à Dallas, Atlanta et Seattle, l’édition de cette année est l’occasion de présenter les efforts déployés par les autorités du Royaume pour soutenir les entreprises américaines et marocaines et accroître le commerce bilatéral.

Les travaux du Forum s’articulaient autour de trois panels. Le premier porte sur la position du Maroc comme carrefour des entreprises américaines entre l’Afrique, l’Europe et le Moyen-Orient; le deuxième traite du renforcement de l’intégration économique et des investissements dans les infrastructures, tandis que le troisième se focalise sur les services d’interconnexion numérique et financière en Afrique.