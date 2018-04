Signature d'une convention pour la mise en place d’un complexe hôtelier au sein de l’aéroport Mohammed V

Une convention portant sur l’aménagement et la gestion d’un complexe hôtelier dans la zone aéroportuaire de l’aéroport Mohammed V, a été signée récemment à Casablanca, entre l’Office national des aéroports (ONDA) et le Groupe Atlas Hospitality.

Paraphée par le directeur général de l’ONDA, Zouhair Mohamed El Aoufir, et le directeur général de Atlas Hospitality, Kamal Benssouda, cette convention qui intervient suite à un appel d’offres international lancé par l’Office en juin 2017, permettra la mise en place d’un projet hôtelier mixte pour répondre à la demande de la clientèle affaires et la clientèle en transit, rapporte la MAP.

Le complexe hôtelier dont la durée de réalisation est de 36 mois, nécessitera un investissement de 200 MDH, totalement financé par l’opérateur Atlas Hospitality et permettra la création de 130 emplois directs et 200 emplois indirects, a souligné M. El Aoufir dans une allocution, à cette occasion.

Ce projet qui s’étalera sur une superficie de 13.280 m² est composé de deux unités, un hôtel 5* de 65 chambres, labélisé «The view hotel» et un hôtel 3*, qui sera géré sous la marque «Relax hotel» avec une capacité de 142 chambres, a-t-il précisé, notant que cette initiative s’inscrit dans le cadre d'une approche d’accompagnement du positionnement hub de l’aéropole Mohammed V et de valorisation de son patrimoine foncier.

Pour sa part, M. Benssouda a fait savoir que ce projet, qui répond au positionnement des deux partenaires, constituera une signature urbaine forte et un contact visuel valorisant l’image de la capitale économique à la sortie du terminal 1 et du terminal 2.

Il offrira également des services adaptés aux voyageurs et aux visiteurs de l’Aéroport à travers un business center H 24 avec assistance, traduction et secrétariat, un centre de briefing avec visio conférence multi pays, et des shuttles aéroport-hôtel-ville, a-t-il ajouté.