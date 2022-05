Signature d'une convention de partenariat entre L'AREF Casablanca-Settat et Epson Maroc

Mardi 10 mai, l’Académie régionale de l’éducation et de la formation (l’AREF) de la région Casablanca-Settat a signé une convention de partenariat avec Epson.



C'est dans ce cadre que le constructeur japonais a fait don de 157 imprimantes, 9 vidéoprojecteurs et du consommable d’une valeur totale de 500 000 Dhs au profit de 157 structures de préscolaire relevant de cinq Directions provinciales de l’Éducation et de la formation de la région Casablanca-Settat.



Les dont ont été remis lors d'une cérémonie qui s'est tenue au siège de L'AREF, en présence du Directeur de l’AREF Casablanca-Settat, Abdelmoumen Talib, du Directeur général d’Epson Afrique Francophone, Joseph Valleau, ainsi que des Directeurs provinciaux bénéficiaires du don, à savoir: Latifa Lamalif (Ain Chock), Khadija Kababi (Hay Hassani), Asmaa Haidi (Sidi Bennour), Chawki Abdellatif (Ben Msik) et Abdelali Essaidi (Settat).



Aussi et pour inciter les enfants à la lecture, le don a été accompagné de 17 mini-

histoires imprimables sur une seule page sans nécessité d'avoir un ordinateur ou une tablette; l'impression pouvant se faire directement depuis un téléphone (Smartphone); et de livrets ludiques intitulés « Fun & Learn » contenant des activités de coloriage, découpage et collage engageant les fonctions cognitives et sensorielles des enfants, indispensables dans le processus d’acquisition de la littératie.



« Nous sommes très heureux d’avoir conclu ce partenariat avec l’AREF. Les imprimantes EcoTank avec l’encre intégrée et la quantité supplémentaire offerte permettront d’imprimer jusqu'à 2.5 millions de pages de matériel éducatif grâce à ce don. Nos imprimantes permettent également d'économiser jusqu'à 95 % de la consommation d'énergie et sont livrées avec une quantité d'encre pouvant aller jusqu'à 3 ans, offrant aux écoles une solution durable pour soutenir ce projet à long terme », a souligné Joseph Valleau.



Un total de 1000 ramettes papier additionnelles viendront offrir du confort aux éducateurs du préscolaire des différentes directions provinciales, compte tenu de leur grand besoin en impression. Cela sera d’une aide substantielle pour créer des plans de cours et des feuilles de travail sur mesure au profit de quelques 6800 enfants.



Soucieux de la bonne utilisation du matériel fourni, Epson a aussi mobilisé ses équipes pour offrir une formation aux éducateurs de toutes les directions provinciales concernées afin de leur apporter l’autonomie dont ils ont besoin dans l’exercice de production de support pédagogique.



« Aujourd’hui, Nous avons l’immense honneur de recevoir au siège de l’AREF notre partenaire. Cette action s’inscrit dans les efforts de la mobilisation des acteurs publics et privés et de la société civile autour de l’école en respectant les dispositions de la loi cadre 51.17 et plus particulièrement le projet n°1 intitulé « La généralisation et la promotion du préscolaire ». Ce projet vise l’instauration d’un préscolaire de qualité, équitable et inclusif. Le don d’imprimantes permettra aux éducateurs et éducatrices travaillant dans les structures du préscolaire de gagner du temps et aux enfants l’amélioration et le développement de leur imagination et leur réflexion. Ils seront par ailleurs motivés et désireux d’utiliser davantage les outils de communication linguistique et d’expression orale.

L’enfant sera imprégné très tôt de l’importance de la lecture pour acquérir les apprentissages et devenir ainsi un bon lecteur, notamment dans les zones de précarité », a ajouté Abdelmoumen Talib.



Cette mission a créé une belle synergie entre deux institutions du secteur public et

privé et a été l’occasion pour Epson d’apporter sa contribution auprès de l’AREF dont l’ambition est d’insuffler du changement positif au sein de la communauté éducative et aider les enfants dans le développement des apprentissages.