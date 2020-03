Signature à Rabat du décret relatif au Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du Covid-19

Le décret portant création du compte d’affectation spéciale intitulé «Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du Covid-19» a été signé, lundi à Rabat, en application des Hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, tendant à assurer le financement des mesures de prévention et de lutte contre le coronavirus et ses effets.

Outre le budget général de l’Etat, le fonds bénéficiera également de la contribution de plusieurs organismes et institutions, indique le ministère de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’administration, ajoutant que sur instructions du Souverain, le Fonds Hassan II contribuera à hauteur de 1 milliard de dirhams.

Un élan de solidarité, en train de s’exprimer, aussi bien par des personnes morales que des personnes physiques, permettra de mobiliser des ressources financières additionnelles importantes sous forme de dons, fait savoir le ministère dans un communiqué, notant que les modalités de collecte de ces dons, déductibles fiscalement, seront précisées incessamment.

Doté d’une enveloppe de 10 milliards de dirhams, ce fonds est réservé, essentiellement à la prise en charge des dépenses de mise à niveau du dispositif médical, en termes d’infrastructures adaptées et de moyens supplémentaires à acquérir, dans l’urgence, pour traiter dans de bonnes conditions les personnes qui seraient atteintes par le virus.

Ce fonds est dédié également au soutien de l’économie nationale pour faire face aux chocs induits par cette pandémie à travers des mesures qui seront proposées par le CVE, en vue d’atténuer, notamment, les impacts sur le plan social, ajoute la même source.

A signaler dans ce cadre que l’Association des régions du Maroc (ARM) a annoncé lundi avoir consacré 1,5 milliard de dirhams (MMDH) à ce compte d’affectation spéciale.

Les présidents des conseils des régions du Maroc se sont réunis lundi à Rabat et ont convenu, à cette occasion, d’allouer 1,5 MMDH au compte d’affectation spéciale, dont 1 milliard de dirhams (100 milliards de centimes) versé par le Fonds de solidarité interrégionale et 500 millions de dirhams qui proviendront des budgets consacrés aux régions, a précisé l’ARM dans un communiqué, saluant la Haute initiative Royale portant création de ce fonds.

Lors de cette réunion consacrée aux mesures destinées à contribuer aux efforts de l’Etat pour faire face à la pandémie du coronavirus qui touche plusieurs pays du monde, dont le Maroc, les présidents des Conseils régionaux se sont dits préoccupés par l’impact sanitaire, économique et social de cette pandémie, ainsi que ses répercussions négatives sur les conditions des citoyens dans les différentes régions du Maroc, indique le communiqué.

L’ARM a également souligné la nécessité de la pleine adhésion des présidents des Conseils régionaux aux efforts de l’Etat, toutes institutions confondues, pour faire face à la pandémie, ajoutant qu’elle prendra toutes les mesures au niveau des régions, dans le cadre de ses compétences et en coopération avec toutes les autorités compétentes, pour contribuer à la dissémination des meilleurs pratiques, conformément aux instructions des autorités sanitaires, afin de garantir la continuité des services de la région, tout en veillant à la sécurité du personnel et des administrés.

L’ARM, conclut le communiqué, appelle les autorités publiques à coopérer avec les Conseils des régions pour faciliter la mise en œuvre des décisions prises au cours de cette rencontre, en vue de faire face à cette pandémie.