Signature à Rabat d'une convention relative à l'accès des industriels à l’électricité de sources renouvelables

Le chef du gouvernement Aziz Akhannouch a présidé, jeudi à Rabat, la cérémonie de signature d'une convention entre le gouvernement et l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) relative à l’accès des industriels à l’électricité de sources renouvelables.



Selon un communiqué du Département du chef du gouvernement, cette convention s’inscrit dans le cadre de la décarbonation de l’industrie nationale qui vise la réduction de l’empreinte en carbone par l'accès à l’électricité de sources renouvelables, offrant ainsi aux entreprises industrielles un levier de compétitivité incontournable et renforçant le positionnement du Royaume du Maroc en tant que hub régional de production industrielle compétitive et verte, rapporte la MAP.



Les termes de cette convention s’articulent autour de l’engagement des parties signataires de fixer les conditions et les modalités permettant aux industriels de bénéficier de l’énergie électrique à prix compétitif, en vue d’accroître leur compétitivité et ce, à travers leur alimentation à partir de moyens de production de l’électricité de sources renouvelables autorisés dans le cadre de la loi 13-09, indique le communiqué.



La convention a été signée par les ministres de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, de la Transition énergétique et du développement durable, Leila Benali, et le directeur général de l'Office national de l'électricité et de l'eau potable, Abderrahim El Hafidi.



"Conformément aux Hautes Directives de SM le Roi Mohammed VI, le Maroc consolide ses avancées dans le développement des énergies renouvelables en tant que priorité nationale afin de renforcer sa souveraineté énergétique et se positionner dans l’économie décarbonée dans l’objectif d’attirer davantage d’investissements nationaux et étrangers dans le secteur", a souligné la même source.



La mise à la disposition de cette énergie décarbonée et compétitive est aujourd’hui primordiale afin d’ouvrir de nouvelles perspectives d’investissement dans des activités énergivores.



Le Royaume souhaite localiser et développer de nouveaux métiers industriels, d'après le communiqué.