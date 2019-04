Signature à Pékin d'un mémorandum d'entente relatif à la Cité Mohammed VI Tanger Tech

Un mémorandum d'entente visant la réalisation et le développement de la Cité Mohammed VI Tanger Tech a été conclu, récemment à Pékin à l'occasion du forum "Belt and Road" des pays membres de la route de la soie, entre la société d'aménagement Tanger Tech (SATT), l'entreprise chinoise China Communication Construction Company Limited International (CCCC) et sa filiale China Road and Bridge Corporation (CRBC).

Ce protocole d'accord a été signé par Othman Benjelloun en sa qualité de président de la SATT, Liang Qingshan, vice-président de CCCC, et Sun Yao Guo, vice-président de CRBC, rapporte la MAP. Il vient sceller une volonté commune des trois groupes à réaliser et à développer la "Cité Mohammed VI Tanger Tech" en mettant en œuvre tous les moyens nécessaires pour avancer dans la concrétisation des phases du projet en ligne avec la vision stratégique inspirée par les gouvernements des deux pays, indique un communiqué de BMCE Bank of Africa.

La cérémonie de signature, qui s'est déroulée au siège de la CCCC, a été marquée par la présence du ministre délégué chargé de la Coopération africaine, Mohcine Jazouli, de l'ambassadeur du Maroc en Chine, Aziz Mekouar, du président de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, Ilyas El Omary, du président de l'Agence spéciale Tanger Med (TMSA), Fouad Brini, du directeur général de BMCE Bank of Africa, Mohamed Agoumi et du directeur général de BMCE Bank International Shanghai, Said Adren, fait savoir la même source.

Cette étape majeure du Projet Tanger Tech marque la détermination commune des trois grands groupes de référence à mettre en œuvre leurs expertises pour la réalisation de ce projet qui s’inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération sino-marocaine pour le développement économique du Maroc et de l’ensemble du continent africain, conclut le communiqué.