Signature à Montréal d' un accord de partenariat entre Attijariwafa Bank et la Banque nationale du Canada

Le groupe Attijariwafa bank et la Banque nationale du Canada viennent de conclure un accord de partenariat, visant à répondre notamment aux besoins des Marocains résidant dans le pays nord américain. L'accord a été signé parle directeur de communication et marketing du groupe AttijariwafaBank,Younes Kettani, et le premier vice-président de la Banque canadienne, Jean-François Hanczakowski, en présence notamment du responsable d'Attijariwafa Bank Canada, Mohamed Hamdouni. "La ratification de cet accord est la concrétisation d’un partenariat fort, scellé entre deux grandes banques internationales, très impliquées dans le développement des économies régionales et dansla création de valeur pour nos clients respectifs", a indiqué, dans une allocution lue en son nom, le PDG du groupe Attijariwafa Bank, Mohamed El Kettani. Il a ajouté que cette coopération "permettra, ainsi, d’offrir un service de qualité et un accompagnement bancaire à la clientèle des particuliers, pour faciliter les diverses démarches à entreprendre par les nouveaux migrants marocains avant leur arrivée et après leur installation au Canada", ajoutant que l’offre proposée par la Banque nationale du Canada concernera aussi bien les nouveaux arrivants, incluant les étudiants, que les Marocains déjà installés. "Elle concerne également les entreprises marocaines et canadiennes pour un accompagnement dans le monde des affaires au Canada, au Maroc, voire en Afrique", a-t-il fait savoir. Dans une déclaration à la MAP, M. Hanczakowski a affirmé que ce partenariat devra permettre à la Banque nationale du Canada d’offrir à ses clients un lien privilégié avec une banque marocaine et permettra aux clients d’Attijariwafa Bank désireux de s’établir au Canada de bénéficier d’un package pour une installation dans de bonnes conditions". AttijariwafaBank est un partenaire financier de longues dates, a-t-il dit, relevant que depuis quelques années, la communauté marocaine qui vient s'établir au Québec "est grandissante, une situation qui fait partie de la réalité au Canada". De son côté, le premier vice-président à la direction entreprises et assurance du groupe canadien, Stéphane Achard, a affirmé que dansle contexte actuel, "beaucoup d’entreprises sont appelées à se tourner vers le Maroc en quête de partenariat, d’expertise, de compétences qualifiées". Ce partenariat, a-t-il poursuivi, va permettre d'accompagner ces entreprises dans leur quête mais aussi d’accueillir les clients marocains souhaitant faire des affaires dans le pays nord-américain. "C’est un engagement de confiance entre deux institutions qui se respectent et s’engagent à servir leurs clients mutuels parce qu’ils savent qu’ils vont être pris en charge comme dans leur terre d’origine", a-t-il souligné. Le consul général du Royaume à Montréal, Fouad Kadmiri, s’est félicité de ce genre de partenariats entre des institutions marocaines et canadiennes, qui de surcroit bénéficie à la communauté marocaine. "Les banques marocaines et canadiennes sont en quête d'un partenariat au service en premier lieu de la communauté marocaine et on ne peut que s’en réjouir", a estimé le diplomate. Cette cérémonie de signature a eu lieu en présence d'un parterre de diplomates, de cadres et employés des deux banques ainsi que des membres de la communauté marocaine.