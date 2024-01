Session de travail pour encourager les investissements allemands dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima

La ville de Tanger a abrité une session de travail pour examiner les moyens d'encourager les investissements allemands dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima.



Les responsables de la Chambre de commerce, d'industrie et de services de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (CCIS-TTA) se sont réunis avec le consul honoraire d’Allemagne, dans le cadre du renforcement de la coopération économique avec les différents acteurs économiques de la République Fédérale d’Allemagne, indique un communiqué de la Chambre professionnelle.



Cette réunion, tenue en présence du président de la CCIS-TTA, Abdellatif Afilal et du consul honoraire d’Allemagne à Tanger, Zouhair Magour, s’inscrit dans le cadre des activités de la Chambre visant à renforcer les investissements étrangers dans la région et l’ouverture aux marchés extérieurs, et des préparatifs pour l’organisation de la mission "Road Show" en février prochain en Allemagne, ainsi que pour l’accueil d’une délégation officielle de la Chambre allemande de Brême en mars, rapporte la MAP.



Les deux parties sont convenues de prendre une série de mesures pour assurer la réussite de ces activités, à travers l'implication des différents acteurs régionaux concernés par l'écosystème d'investissement, note la même source.



Dans ce cadre, une réunion à distance s'est tenue mardi avec les représentants de la Chambre de Brême, avec la participation des représentants du Centre régional d’investissement (CRI) et de Tanger Med Zones, en vue de discuter des différentes activités programmées dans le cadre de la visite de la délégation de la Chambre et ses partenaires régionaux en Allemagne, ainsi que le programme de la visite de la délégation allemande à la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima.