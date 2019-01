Session de formation à Rabat sur l'usage technique et pédagogique des tablettes tactiles

“L'usage technique et pédagogique des tablettes tactiles en classe" a été au centre d'une session de formation organisée, lundi à Rabat, par le ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Selon un communiqué du ministère, l'organisation de cette session s'inscrit dans le cadre du projet "Samsung Smart School", qui est le fruit d'une coopération entre le ministère et Samsung, visant la refonte du travail éducatif, en intégrant des tablettes tactiles au processus d'apprentissage en classe.

La session a bénéficié à des coordinateurs d'équipes éducatives de 100 établissements d'enseignement primaire en zone rurale, dont les projets éducatifs dans le domaine de l'intégration des technologies de l'information et de la communication ont été sélectionnés par un comité spécialisé, qui a évalué les projets éducatifs selon des critères spécifiques et choisi les meilleurs sur 166 établissements proposés par les académies régionales d'enseignement et de formation.

Dans le cadre de ce projet, chaque établissement bénéficiera d'un kit scolaire comportant quinze tablettes électroniques, aussi bien pour les étudiants que les enseignants, soit un total de 1.600 tablettes à utiliser pour intégrer les ressources numériques au processus d’apprentissage.

La dernière année universitaire 2017-2018, selon la même source, a également connu la distribution de 1.100 tablettes tactiles sur 100 établissements d'enseignement en zone rurale, ainsi que la formation de 100 professeurs issus de ces établissements. Lesquels professeurs ont, à leur tour, doublé le nombre de formations, ce qui a contribué à l'amélioration de l'action éducative.