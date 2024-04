Service militaire 2024. Le 29 avril, dernier délai pour remplir le formulaire de recensement

Dans le cadre de l’opération de recensement relative au service militaire au titre de l’année 2024, le ministre de l’Intérieur rappelle que les formulaires de recensement sont à remplir au plus tard le 29 avril courant.



"Les jeunes ayant reçu l'avis pour remplir le formulaire de recensement relatif au service militaire de l’année en cours, et qui ne l’ont pas encore effectué, sont appelés à le remplir sur le site dédié (www.tajnid.ma), au plus tard le 29 avril 2024 à 00h00", indique le ministre dans un communiqué.



Les jeunes de sexes féminin et masculin qui veulent se porter volontaires pour accomplir le service militaire au titre de cette année sont appelés à remplir le formulaire sur le site susmentionné avant l’expiration du délai imparti à cette opération, précise le communiqué.