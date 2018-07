Série de projets de développement à Tiznit

Plusieurs projets de développement ont été inaugurés ou lancés dans la province de Tiznit, à l'occasion de la célébration du 19ème anniversaire de l’accession de SM le Roi Mohammed VI au Trône de ses glorieux ancêtres.

Ainsi, le gouverneur de la province, Samir Yazidi, a procédé, dans la commune Afla Ighir, au lancement des travaux d'une route de 24 km entre Tamklejt et Ouklid pour une enveloppe de 51 MDH allouée par le conseil régional Souss-Massa.

Il a également inauguré, avec la délégation l'accompagnant, les travaux d'aménagement de l'entrée de la Zaouia de Tamghchidt réalisés grâce à un financement du conseil provincial et une association locale de l'ordre de 450.000 DH, outre le lancement de projets de plantation d'oliviers et d'amandiers dans le cadre du Plan Maroc Vert, indique un communiqué de la province.

Dans la commune d'Anzi, un axe routier de 1,5 km a été réalisé dans le cadre du Fonds de développement rural pour une enveloppe de plus 1,5 MDH.

A Rasmouka, il a été procédé à l'inauguration de voies agricoles dans le cadre du programme de développement de l'arganier et du Fonds de développement rural pour un investissement dépassant 5,2 MDH. Ces voies concernent les communes de Rasmouka, Lma'dar et Ouijan.

L'entrée du douar Aferkla a été également aménagée à la faveur d'un partenariat entre le conseil provincial, la commune et une association locale pour un budget de 900.000 DHS.

Dans la commune de Tiznit, le revêtement en gazon synthétique d'un terrain de proximité a été réalisé grâce à un financement du ministère de la Jeunesse et des Sports de l'ordre de 871.536 DH outre la pose de la première pierre pour la construction d'un centre de rééducation médicale dans le cadre d'un partenariat entre le conseil provincial et l'Initiative nationale pour le développement humain nécessitant un budget de 3MDH.

D'autres projets de développement ont été également lancés ou inaugurés à l'occasion de la Fête du Trône dans plusieurs autres communes dont Aglou et Sahel avec un projet de protection de la Zaouia de Sidi Ouaggag contre les crues, financé par le ministère de l'Agriculture et un autre projet routier du ministère de l'Equipement pour un budget de 7 MDH.

Le domaine de l'éducation et de l'enseignement n'a pas été en reste avec l'extension de deux établissements scolaires dans la commune de Tighmi, à l'initiative de l'Académie régionale d'éducation et de formation Souss-Massa.