Sérénité et Enthousiasme: Les maîtres-mots qui ont marqué l’ouverture du XIème Congrès national de l’USFP

Les messages forts et perspicaces de Driss Lachguar à l’ adresse de l’ ensemble des partenaires politiques et des forces populaires Actualité

«L'USFP a lancé la devise "Le Maroc d'abord" lors de la campagne électorale que ses candidats ont menée dans les zones urbaine et rurale. C'est plus qu'une devise, c’est plutôt un engagement pour faire face aux dangers qui menacent notre pays et un appel à ouvrir un nouveau processus mobilisant les volontés, renforçant le front intérieur et consolidant les liens de l'unité nationale», a souligné d’emblée Driss Lachguar, lors de cette séance d’ouverture marquée notamment par la présence du président du Conseil national du parti, des membres du Bureau politique et du président de la Commission d’éthique et d’arbitrage.Et d’ajouter : «Si nous plaçons le Maroc avant toute considération politique ou idéologique, l’origine de cette position est notre histoire de lutte depuis l’alliance historique entre le Mouvement national et Feu Mohammed V dans les années quarante du siècle dernier, alliance qui a été renouvelée avec Feu Hassan II à travers le serment de la Marche Verte, et avec S.M le Roi Mohammed VI dans l’acte d'allégeance lors de son accession au Trône de ses glorieux ancêtres».Le dirigeant ittihadi a pointé du doigt les maux qui menacent le Maroc, dont notamment les problèmes de l’économie nationale. Selon lui, le Maroc ne peut se développer sans «un système fort d'intégration économique et la capacité de son système politique à élargir le champ de la participation politique.Ces deux principes sont les principaux piliers d'un Etat fort, car sa force ne réside pas dans sa tyrannie, mais dans sa capacité à mobiliser les énergies pour produire de la valeur et répartir équitablement les opportunités entre les individus et les groupes, et à prêter attention à l'élément humain qui est la source de la richesse».Driss Lachguar a souligné que le rapport sur le modèle économique et social a mis à nu les dysfonctionnements des politiques publiques au cours des dernières décennies et a critiqué le fait que les ressources étaient consacrées«à une économie basée sur la rente et axée davantage sur la croissance que sur le développement. En conséquence, la richesse s'est concentrée chez certains, tandis que les classes moyennes ont dégringolé et que les espoirs des pauvres de sortir du bourbier de la précarité et de la privation se sont envolés».Et le dirigeant socialiste de préciser : «Ainsi, les écarts se sont creusés jusqu'à ce que le revenu de 10% des familles aisées soit 17 fois plus élevé que le revenu des familles pauvres, et cela n’est qu’un moyen. Mais si l'on regarde qui a le plus profité du dynamisme de l'économie nationale, de l'effort d'investissement public, de la libéralisation des marchés et de l'épargne nationale, on s'aperçoit que ce ne sont que quelques sociétés très limitées».Pis encore, les gouvernements précédents ont permis à ces sociétés d’avoir la mainmise sur les réseaux de distribution, du marché financier et bancaire, de la construction, des transports, de l'agriculture et de l'énergie, et qui s’est étendue à la santé et à l'éducation.«Celui qui étudie l'histoire économique nationale depuis l'indépendance, remarquera que l'essentiel des immenses richesses se sont constituées grâce aux agréments et aux soutiens financiers accordés par les gouvernements précédents durant les années soixante à travers les terres des colons, la marocanisation et la privatisation, ainsi que grâce à la prise en charge par l'Etat de tous les risques d'investissement dans le tourisme, le logement et les exonérations fiscales depuis des décennies dans tous les secteurs, et à la subvention de la Caisse de compensation pour les produits de base, et qui était un moyen de créer la demande intérieure».Selon lui, l'économie de rente a favorisé la recherche du gain facile et laissé le risque économique à l'Etat, qui utilise les recettes fiscales pour construire l'infrastructure, hypothéquant, ainsi, l’avenir des générations futures par l'endettement interne et externe et permettre au capital privé d'avoir des politiques d'accompagnement encourageantes sur les plans fiscal, commercial et financier.Ce qui est grave, d’après Driss Lachguar, c’est qu’en dépit de tout cela, «notre pays n'a pas enregistré de progrès industriel remarquable au fil des décennies, et le placement de la valeur dans des activités spéculatives et le gain facile sont restés la principale caractéristique de cette économie rentière qui a gagné également la production agricole et le commerce intérieur».Sur le plan politique, Driss Lachguar a évoqué les dernières échéances électorales, les résultats encourageants obtenus par le parti de la Rose, et l’ambition de l’alternance politique avortée par les partis de la majorité gouvernementale.«Nous qualifions ce quis'est passé après les dernières élections d’incursion, nous entendons par ce terme que le changement souhaité s'est transformé en un dérapage susceptible de porter atteinte à la crédibilité de l'ensemble du système représentatif, car les accords arithmétiques qui ont suivi l'annonce des résultats ont inauguré une série de réductions de la participation politique», a-t-il mis en avant. Et de marteler : «Acceptons nous pour notre pays que sa démocratie naissante s'érode et que ses institutions et ses collectivités territoriales soient mises au service d'un projet visant à perturber le processus d’édification démocratique et à bloquer des expressions et des expériences différentes? Absolument pas, et nous ne fermons pas les yeux sur ce dérapage inquiétant. Les responsables de cette situation doivent savoir que les limites de leur projet sont apparues aussi bien au niveau central qu'au niveau local, et que l’efficience n’est pas liée au nombre de sièges, mais réside dans la capacité à faire évoluer le pays vers une étape constructive, économiquement,socialement et stratégiquement, et ce pour surmonter la phase actuelle pleine de défis internes et externes».