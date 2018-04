Sensibilisation aux dangers de baignade dans les barrages de Tamesna, El Himer et Hassar

L'Agence du bassin hydraulique (ABH) de Bouregreg et de la Chaouia organisera du 30 avril au 11 mai la deuxième édition de la caravane de sensibilisation dans des établissements scolaires aux dangers de baignade dans les barrages de Tamesna, El Himer et Hassar.

Dans le cadre des actions menées par l’ABH pour sensibiliser aux dangers de baignade dans les barrages, cette caravane fera escale dans 9 communes territoriales et centres au niveau de 5 provinces, indique un communiqué de l'Agence, faisant savoir que cette action profitera à 23 établissements scolaires à proximité des barrages de Tamesna, El Himer et Hassar, initiée avec la collaboration de la Protection civile et l'Académie régionale de l'éducation et de la formation de Casablanca-Settat et des acteurs de la société civile.

L’objectif de cette caravane est d’inciter les élèves et les citoyens à éviter les dangers de la baignade dans les barrages, en diminuer les effets et inculquer la culture de prévention en fixant les règles et les mesures à suivre en cas de noyade.

Concrètement, cette caravane contribuera à transmettre un message prévoyant l’interdiction de la baignade dans les barrages. Lors de cette manifestation, une démonstration des premiers secours pour réanimer un noyé sera faite avec l’encadrement de la Protection civile, précise le document.

En outre, des flyers, contenant des messages incitant à interdire la baignade dans les barrages seront distribués, ainsi que des documents comprenant également des statistiques autour du nombre de noyés et des directives à respecter.

De plus, des affiches seront mises en place dans les établissements scolaires, les communes, les préfectures et provinces concernés.

Force est de signaler qu'aucun cas de noyade n'a été enregistré au niveau des barrages El Maleh et Sidi Mohammed Ben Abdellah après la première caravane de sensibilisation aux dangers de baignade dans les plans d’eau des barrages qui a été initiée l’année dernière du 3 au 11 juillet 2017, assure la même source.