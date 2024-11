Sénégal : Rencontre sur les opportunités d’investissement des opérateurs économiques marocains

Une rencontre s’est tenue vendredi à Dakar avec les opérateurs économiques marocains actifs au Sénégal axée sur les perspectives et les opportunités de développement dans ce pays de l’Afrique de l’Ouest.



La rencontre a réuni les opérateurs marocains dans les secteurs stratégiques des hydrocarbures, des céréales et du BTP et actifs au nouveau port de Bargny-Sendou, situé à 40 km de Dakar, indique un communiqué de l’ambassade du Maroc au Sénégal.



Il s’agit du Group Akwa Africa, de Mass Céréales, filiale sénégalaise du Groupe marocain Holmarcom, ainsi que des responsables de Sénégal Minergy Port (SMP), l'entité chargée du développement de cette infrastructure portuaire.



L’implication de ces opérateurs marocains constitue un moyen de contribuer au désengorgement du port de la ville de Dakar tout en offrant des capacités importantes pour le stockage stratégique, souligne-t-on.



En marge de cette rencontre, la délégation marocaine conduite par l’ambassadeur du Royaume à Dakar, Hassan Naciri, a effectué une visite à ce port où elle a rencontré les opérateurs économiques marocains actifs sur place, rapporte la MAP.



La présence marocaine dans cette zone portuaire stratégique témoigne de la volonté commune de renforcer les échanges commerciaux et de stimuler le développement local, a affirmé M. Naciri, considérant que la contribution d’acteurs marocains à l’effort de développement au Sénégal s’inscrit pleinement dans la politique de ce pays de se doter d’infrastructures modernes, intégrées dans la chaîne de valeur régionale et africaine.



Dans ce sens, le diplomate marocain a réaffirmé l’engagement du Royaume à contribuer activement au développement de secteurs clés au Sénégal, se disant convaincu que les groupes marocains apporteront leur contribution en s'inspirant des réussites marocaines telles que le port Tanger-Med et le port vraquier de Jorf Lasfar.



L’ambassadeur du Maroc a également a salué le travail des opérateurs marocains, dans la mesure où leur contribution est importante pour l'économie sénégalaise et leur rôle en tant que relais de l'expertise marocaine.



Rappelant que ces initiatives s'inscrivent dans la dynamique des relations bilatérales entre les deux pays, sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI, et du président Bassirou Diomaye Faye, M. Naciri a exprimé le souhait que, grâce à la mutualisation des efforts entre la SMP et les différents intervenants, les aménagements externes encore en cours puissent être finalisés dans les meilleurs délais, pour le bénéfice de tous.



Le port minéralier de Bargny-Sendou est un projet initié par l’Etat du Sénégal pour prendre en charge les importants volumes d’importations et d’exportations de produits miniers, minéraliers, pétroliers et céréaliers.