Séminaire à Marrakech sur les mécanismes du financement basé sur les résultats

L' Agence Millennium Challenge Account Morocco (MCA-Morocco) a organisé, mercredi à Marrakech, un séminaire visant à promouvoir les outils et les mécanismes du financement basé sur les résultats (FBR) auprès des acteurs régionaux et locaux de la promotion de l’emploi au niveau de la région Marrakech-Safi.



L’organisation de ce séminaire s’inscrit dans le cadre de l’assistance technique apportée par l’Agence MCA-Morocco aux acteurs institutionnels clés du marché du travail, en particulier le ministère de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences (MIEPEEC) et l’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences (ANAPEC), au titre du programme de coopération "Compact II", conclu entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement des Etats-Unis, représenté par Millennium Challenge Corporation (MCC), indique MCAMorocco dans un communiqué.



Ce séminaire vise à appuyer les efforts des acteurs institutionnels clés du marché du travail dans la régionalisation de la gestion des programmes de promotion de l’emploi s’appuyant sur le FBR, et ce à la lumière de la dynamisation de l’écosystème de l’emploi au Maroc, relève la même source, faisant savoir que cela contribuera à positionner le MIEPEEC et l’ANAPEC en tant qu’acteurs de référence du FBR, en plus d’être des acteurs stratégiques et opérationnels en matière d’accompagnement à l’emploi et à l’inclusion économique.



Dans ce sens, ce séminaire a permis d’initier les acteurs régionaux et locaux actifs dans la promotion de l’emploi aux principes fondamentaux du FBR, ainsi qu’aux outils et ressources qui ont été développés dans le cadre de l’assistance technique susmentionnée, à savoir notamment le référentiel des résultats, le référentiel des prix, le référentiel des mécanismes de vérification, la cartographie des acteurs du secteur de la promotion de l’emploi et le guide FBR des régions.



Outre la sensibilisation aux bienfaits de l’adoption des outils et mécanismes FBR dans la conception et le déploiement des programmes d’emploi, ce séminaire a été consacré à la présentation du mode de fonctionnement, des paramètres clés de conception et des domaines d’application de ce mécanisme, en vue d’outiller les acteurs régionaux et locaux pour réussir l’intégration du mécanisme FBR dans leurs stratégies de promotion de l’emploi.



De manière générale, ce séminaire a servi également d’espace de réseautage, de partage d’expériences et de cas d’études et d’échange de connaissances entre les différents acteurs engagés dans la promotion de l’emploi au Maroc et les experts mondialement reconnus du FBR.



Il est à signaler que l’Agence MCA-Morocco a mis en place, en partenariat avec le MIEPEEC et l’ANAPEC, un programme d’assistance technique d’un montant de 10 millions de dollars portant sur l’accompagnement des acteurs concernés dans l’amélioration de la gestion des programmes d’emploi en vigueur et le déploiement d’un programme d’emploi FBR pilote qui appuie 08 projets, sélectionnés à l’issue d’un processus concurrentiel.



Ce programme pilote a pour objectif la promotion de l’emploi inclusif des populations en difficulté d’insertion sur le marché du travail, en particulier les femmes, les personnes non-diplômées et les diplômés de l’enseignement supérieur ou de la formation professionnelle en situation de chômage de longue durée.