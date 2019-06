Sefrou enregistre une hausse de 85% de sa production des cerises en 2019

La production de cerises dans la province de Sefrou au titre de la saison agricole actuelle s’élève à 2.200 tonnes, soit une hausse de 85% par rapport à l’année précédente.

Cette saison agricole, dont la cueillette des cerises a commencé début mai et se poursuivra jusqu’à fin juillet prochain, a connu une productivité moyenne de 6,5 T par hectare, selon des données statistiques de la direction provinciale de l’agriculture de Sefrou, communiquées à la MAP en marge du Festival des cerises.

Les domaines des cerisiers de la province ont enregistré cette année une productivité importante de 12 T/Ha selon les variétés, précise la même source, notant que les variétés de ce fruit au niveau de la province s’élèvent à onze, dont cœur de pigeon, bigarreau burlat, bigarreau van et napoléon.

La période de cueillette des cerises est une occasion qui génère la création de quelque 21 mille jours d’emploi en milieu rural, soit l’équivalent d’une enveloppe budgétaire de 1,89 million de DH.

Le Plan Maroc vert (PMV) a accordé une importance particulière à la filière des cerisiers, à travers la programmation de deux projets dans le cadre du Pilier II relatifs à l’agriculture solidaire, pour un investissement global estimé à 15 millions de DH.

Ces projets ont consisté en la plantation de 100Ha de cerisiers, l’introduction de nouvelles variétés, l’entretien de 220Ha et l’augmentation de leur productivité, la qualification des agriculteurs à travers des sessions de formation et l’appui des organisations professionnelles en les dotant du matériel et des équipements nécessaires, outre l’encadrement dans le domaine de la commercialisation et de la qualité.

L’appui accordé à l’encouragement de l’investissement privé dans le domaine agricole dans le cadre du Fonds de développement agricole (FDA) a constitué un levier de la croissance de la production, à travers le soutien du coût des plantations des cerisiers, l’appui des équipements hydro-agricoles des domaines et des superficies plantées avec des filets anti-grêle pour les zones menacées.

Selon la DPA, le PMV a eu un impact positif sur la filière des cerisiers dans la province, qui a vu l’accroissement des superficies plantées de 57% et de la productivité de 250%, outre l’émergence des organisations professionnelles et des coopératives chargées de la valorisation du fruit des cerisiers.

La superficie totale de la filière des cerisiers dans la province de Sefrou s’étend sur 393 Ha, soit 4,4% des rosacées.