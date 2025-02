Sécurité routière: Mise en place d'un programme intégré pour lutter contre les accidents de la circulation, notamment au profit des usagers des motos

L'Agence nationale de la sécurité routière (NARSA) a mis en place un programme intégré pour lutter contre les accidents de la circulation, notamment au profit des usagers des motos, intitulé "Safe Moto", a indiqué, lundi à la Chambre des représentants, le ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh.



En réponse à une question orale, le ministre a affirmé que les usagers des motos sont devenus les plus exposés aux accidents de la circulation ces dernières années, notamment suite à l'augmentation des usagers des triporteurs et des services de livraison.



Pour renforcer le contrôle routier, M. Kayouh a relevé, qu'en coordination avec les différents services de contrôle, un plan de communication et de sensibilisation sera mis en œuvre, avec la distribution de 50.000 casques, dont 30.000 seront remis dans deux semaines à Marrakech, qui abritera la 4ème Conférence ministérielle mondiale sur la sécurité routière.



Cette Conférence ministérielle mondiale, placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, connaîtra la participation de plus de 80 ministres du transport de différents pays du monde, a-t-il ajouté.