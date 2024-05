Sécurité alimentaire : L'AMCI et Enabel organisent le 3ème programme de renforcement des capacités

L'Agence Marocaine de Coopération Internationale (AMCI) et l’Agence belge de développement, Enabel, ont organisé, du 15 au 19 avril, le troisième programme de renforcement des capacités sous le thème "La sécurité alimentaire".



Organisé dans le cadre du projet de coopération triangulaire "Link up Africa", ce programme est au profit de 22 directeurs et hauts responsables originaires de 11 pays africains anglophones, à savoir le Burundi, l'Eswatini, la Gambie, le Kenya, le Malawi, le Nigeria, la République Démocratique du Congo, le Rwanda, la Somalie, la Tanzanie et la Zambie, indique-t-on dans un communiqué conjoint. D'une durée d’une semaine, ce programme a été mis en œuvre en collaboration avec l'École des Sciences de l’Agriculture, de la Fertilisation et de l’Environnement (ESAFE) de l'Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) et s’est déroulé aux campus de l’établissement universitaire à Benguérir et à Rabat.



Riche et diversifié, le programme a constitué une opportunité d’échange des expériences entre les participant(e)s et les expert(e)s et de partage de l’expertise marocaine dans les domaines de la réglementation, la gestion de la chaîne d'approvisionnement ainsi que dans la sécurité et la qualité alimentaires. A l’issue de ce programme, des certificats ont été remis aux participant(e)s, qui ont exprimé leur satisfaction quant à la richesse du programme et la qualité des échanges et interventions.



La mise en œuvre de ce programme marque une étape importante dans les efforts soutenus visant à promouvoir la sécurité alimentaire en Afrique et à renforcer les liens de coopération solides entre le Maroc et ses partenaires du Continent.



Cette initiative incarne l’engagement du Maroc et de ses partenaires internationaux à transformer les défis en opportunités et à cultiver un avenir plus sûr et plus prospère pour les générations futures en Afrique.



Le projet de coopération triangulaire "Link up Africa" entre le Royaume et l’Union européenne au profit d’autres pays africains, mis en œuvre par l'AMCI et Enabel vise à renforcer la coopération technique, les liens académiques et économiques entre le Maroc et d’autres pays d'Afrique, avec un accent mis sur le développement des opportunités économiques des étudiants et lauréats des programmes de coopération académique initiés par le Maroc dans le cadre de la coopération Sud-Sud du Royaume.