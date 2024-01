Secteur non financier : Le crédit bancaire évolue de 2,8% en novembre 2023

Le crédit bancaire au secteur non financier a enregistré une progression de 2,8% en novembre, contre 2,7% un mois auparavant, selon Bank Al-Maghrib (BAM).



L'évolution des concours au secteur non financier reflète une atténuation de la baisse des prêts aux sociétés non financières privées de 1% à 0,1% et une décélération de la progression des prêts tant aux sociétés non financières publiques (de 37,6% à 30,9%) qu’aux ménages (de 2% à 1,8%), précise BAM dans son bulletin sur les statistiques monétaires du mois de novembre 2023.



Par objet économique, l’évolution du concours bancaire au secteur non financier recouvre l’atténuation de la baisse des facilités de trésorerie à 2% après 4,2% et la décélération de la croissance des crédits à l’équipement à 4,1% après 5,1%.



Elle reflète également la baisse des prêts à la consommation de 0,2% après une hausse de 0,1% et la quasi-stagnation de la progression des crédits immobiliers autour de 1,3%.



S’agissant des créances en souffrance (CES), leur taux de croissance annuelle est passé de 6,4% en octobre à 5,4% en novembre 2023 et leur ratio au crédit est resté stable à 8,8%.