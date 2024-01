Secteur minier : Signature d’un mémorandum d’entente entre le Maroc et l’Arabie Saoudite

Le Maroc et l’Arabie Saoudite ont signé, mardi à Riyad, un mémorandum d’entente visant à développer la coopération dans le secteur minier, et ce lors des travaux de la troisième réunion des ministres en charge des affaires minières.



Signé par la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali, et le ministre saoudien de l’Industrie et des Ressources minérales, Bandar bin Ibrahim Al-Khorayef, ce mémorandum d’entente ambitionne de renforcer la coopération bilatérale dans les secteurs de l’industrie et des mines, ainsi que l’échange d’expériences et d’expertises.



Les deux parties ont également examiné les opportunités d’investissement dans le secteur minier dans les deux pays, ainsi que la demande mondiale croissante sur les mines. La ville de Riyad a accueilli, mercredi, la 3ème édition du Future Minerals Forum (FMF), avec la participation de 79 pays, dont le Maroc.



Cet événement a pour objectifs de renforcer la coopération internationale en matière de production de minéraux stratégiques et de mettre en lumière les potentialités de la région minière qui s’étend de l’Afrique à l’Asie occidentale et centrale.