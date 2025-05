Secteur informel : Environ 2,03 millions d’unités de production informelles recensées en 2023

Le Maroc a recensé près de 2,03 millions d’unités de production informelles (UPI) en 2023, soit plus de 353.000 qu’en 2014, annonce le Haut-commissariat au plan (HCP) qui vient de rendre publics les principaux résultats de son enquête sur les unités de production opérant dans l’informel 2023/2024.



« Cette croissance est principalement urbaine avec 77,3% des UPI localisées en milieu urbain, et une forte concentration dans la région de Casablanca-Settat (22,7%) », a indiqué l’institution publique précisant que les UPI sont majoritairement de très petite taille, 85,5% sont constituées d’une seule personne.



L’enquête, qui concerne toutes les unités de production non agricoles ne disposant pas d’une comptabilité conformément à la réglementation comptable en vigueur au Maroc, révèle également que le commerce constitue la principale activité, avec 47% des UPI, bien que sa part a diminué au profit d’une progression des services (28,3%) et du BTP (11,6%).

Les données recueillies montrent que la majorité des unités informelles opèrent sans local professionnel et ont un accès limité aux infrastructures de base.



En effet, « plus de la moitié des UPI (55,3%) n’ont pas de local professionnel fixe, et une proportion de 4,6% exerce à domicile. L’industrie se distingue avec 56,5% d’UPI disposant d’un local professionnel et compte également 22,5% d’unités travaillant à domicile », a fait savoir l’institution relevant que le BTP est le secteur qui abrite la proportion la plus élevée d'activités sans local professionnel fixe (90,2%) majoritairement exercées chez le client.



D’après les explications du HCP, l’exercice de l’activité informelle hors local professionnel est souvent lié à des contraintes financières (42,9%) ou par la nature même de l’activité exercée (42,5%), notamment dans les secteurs du transport et de la construction.



Bien que 94% des unités disposant d’un local professionnel aient accès à l’électricité, seuls 46% ont l’eau potable, 43% un assainissement, et 41% un accès à Internet. Les unités de plus grande taille (quatre emplois ou plus) bénéficient d’un meilleur accès aux infrastructures de base, tandis que les micro-unités (un seul emploi) font face à un déficit important en la matière.



14,2% des UPI sont inscrites à la taxe professionnelle

9,8% sont affiliées à la CNSS



Il est important de noter que les taux d’enregistrement administratif restent globalement faibles. Selon le Haut-commissariat, « seuls 14,2% des UPI sont inscrites à la taxe professionnelle, 9,8% sont affiliées à la CNSS, 7,5% sont enregistrées au registre du commerce, 6,2% sont affiliées au régime de la contribution professionnelle unique (CPU) et à peine 1,7% bénéficient du statut d’auto-entrepreneur».



A souligner également que la présence féminine dans la direction des unités de production informelles (UPI) demeure marginale et en recul. Malgré une présence significative relative dans l'industrie (20,9% en 2023 contre 22,3% en 2014), elle est passée de 8,8% à 7,6%, entre 2014 et 2023.



Selon le HCP, « la création d’UPI est principalement motivée par des besoins économiques (68,3%), avec une part minoritaire (31,7%) choisissant cette voie par préférence ou tradition familiale », précisant que les femmes, en particulier, accèdent au secteur informel souvent par nécessité (71,9% contre 65,1% pour les hommes) et rencontrent davantage de difficultés pour concilier vie professionnelle et obligations familiales.



Enfin, le financement des unités informelles repose quasi exclusivement sur l'autofinancement (72,2%), tandis que le recours au financement formel reste marginal (1,1% pour les crédits bancaires, 0,8% pour les microcrédits).



Alain Bouithy