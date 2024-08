Secteur extractif : Croissance soutenue de l’activité au premier semestre 2024

Le secteur extractif a confirmé son rebond avec une croissance de 17,7% de sa valeur ajoutée au premier trimestre de 2024, après +16,1% un trimestre plutôt, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF).



Parallèlement, la production du phosphate roche, composante importante du secteur extractif, a augmenté de 32,1% au premier trimestre de 2024, après une contraction de 26,4% une année plus tôt, a constaté ce département relevant du ministère des Finances et de l’Economie.

De plus, la production des dérivés du phosphate s’est accrue de 32,2% après un repli de 18,8% à fin mars 2023.



Cette tendance s’est poursuivie aux deux premiers mois du deuxième trimestre de 2024. La production du phosphate brut s’est, en effet, renforcée de 28,8% et la production des dérivés du phosphate s’est accrue de 23,2%. A fin mai 2024, la production du phosphate et de ses dérivés s’est consolidée respectivement de 30,7% et de 28,2%.



Par ailleurs, les performances des exportations de ce secteur, aux deux premiers mois du deuxième trimestre de 2024, augurent de la poursuite de cet élan. En effet, la valeur des ventes à l’étranger du phosphate brut a plus que doublé durant cette période (+104,4%). En outre, la valeur des exportations des dérivés du phosphate s’est accrue de 10,7%. Aussi, la valeur des exportations des autres extractions minières s’est renforcée de 12,4%.



Au terme des cinq premiers mois de 2024, la valeur des exportations du phosphate et de ses dérivés était de 32 milliards de dirhams, en accroissement de 5,3%, après un recul de 35,6% un an auparavant.



Cette évolution positive revient au raffermissement des expéditions des dérivés du phosphate de 3,6% et de celles du phosphate brut de 23%, après leur importante contraction enregistrée l’année précédente (respectivement -34,7% et -43,6%).