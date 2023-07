Secteur bancaire participatif: 7 MMDH de dépôts à vue en 2022

Les banques et fenêtres participatives ont collecté un total de 7 milliards de dirhams (MMDH) de dépôts à vue au titre de l'exercice 2022, marquant une hausse de 34% par rapport à une année auparavant, selon le 19ème rapport annuel sur la supervision bancaire de Bank Al-Maghrib (BAM).



Ces dépôts sont détenus par les particuliers résidents à hauteur de 71,4%, en baisse de 2,5 points par rapport à l'année précédente, au profit des personnes morales, dont la part a progressé de 1,8 point à 24,2%, précise BAM, ajoutant que les Marocains résidant à l'étranger (MRE) ont vu leurs parts augmenter légèrement à 3,4%.



Les dépôts d’investissement se sont appréciés de 35% à 2,4 MMDH, soit une part dans les ressources de 9%. Ces dépôts sont détenus à hauteur de 60% par les particuliers résidents, 30,1% par les personnes morales et 8,7% par les MRE, rapporte la MAP.



Pour compléter leurs ressources, les établissements bancaires participatifs se refinancent auprès de leurs maisons-mères par le biais de contrats de Wakala bil Istithmar, de dépôts à vue intra-groupe pour les banques participatives et d’avances de liquidité exemptes d’intérêts pour les fenêtres participatives.



L’encours de refinancement des banques participatives par Wakala bil Istithmar est passé de 4,3 MMDH en 2021 à 5,2 MMDH en 2022, représentant environ le quart des ressources. Les refinancements sous forme de dépôts à vue intra-groupe se sont élevés à 361,9 millions de dirhams (MDH), représentant 1,7% de leurs ressources totales.



De même, les avances reçues par les fenêtres participatives ont augmenté de 35% à 2,6 MMDH, soit 43,8% de leurs ressources.

Les fonds propres comptables agrégés des banques et fenêtres participatives, hors résultats nets, sont restés stables à 2,1 MMDH.