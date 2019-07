Une salle-antenne du Career Center de l'Université Abdelmalek Essaadi a été ouverte, mercredi, à la Faculté polydisciplinaire de Larache avec l’appui de l’Agence américaine pour le développement international (USAID).

La salle-antenne du Career Center a été inaugurée en présence de la chargée d'affaires de l'ambassade des Etats-Unis, Stephanie Miley, du président de l’Université Abdelmalek Essaadi, Mohamed Errami, et du doyen de la Faculté polydisciplinaire de Larache, Larbi Kerkeb, offrant ainsi aux étudiants de la faculté un nouveau dispositif pour renforcer leurs compétences et leur employabilité.

Selon un communiqué des promoteurs de cette initiative, l’ouverture de cette nouvelle antenne intervient suite au '’succès’’ du Career Center pilote de l’Université Abdelmalek Essaadi hébergé au sein de l’Ecole nationale des sciences appliquées de Tanger. L’objectif étant de rapprocher les services des Career Centers des jeunes sur les différents campus de l’université, fait savoir la même source.

Dans ce cadre, une équipe de conseillers d’orientation spécialement formés et recrutés pour cette nouvelle antenne seront au rendez-vous pour assurer un service de proximité, dans un espace convivial auprès des 7.500 étudiants de la faculté de Larache.

Inspiré des meilleures pratiques internationales, ajoute encore le communiqué, le modèle marocain de Career Center est conçu comme un espace d’échanges entre tous les acteurs du marché du travail : entreprises, jeunes, établissements de formation, agences de recrutement, services publics d’intermédiation, associations et fédérations d’entreprises.

Ce projet est le fruit d’un partenariat entre le gouvernement marocain, le ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et l’USAID, a expliqué à cette occasion Mme Miley.

Elle a ajouté que les Career Centers, implantés dans les villes de Casablanca, Tanger et Marrakech, offrent des services personnalisés aux jeunes pour les aider dans leur transition de la formation vers l’emploi et améliorer leur employabilité.

La diplomate américaine s’est dite "fière de contribuer à un programme qui permet aux jeunes Marocains de mettre en avant leurs compétences tout en les aidant à réaliser leurs aspirations".

De son côté, M. Errami a relevé que ce centre revêt une grande importance en ce sens qu’il favorise l’intégration des jeunes et leur accès au marché du travail, notant que l’ouverture d’une antenne du centre à la Faculté de Larache reflète la volonté affichée de généraliser l’expérience du centre pilote de Tanger à l’ensemble des établissements relevant de l’Université Abdelmalek Essaadi.

Il a également fait remarquer que le développement des compétences des jeunes pour répondre aux besoins pressants de l’économie nationale relève des responsabilités de l’université qui est un acteur principal dans les domaines de la formation, du savoir et des sciences, estimant que Career Center est à même d’apporter des réponses pratiques à la problématique de l’emploi des jeunes diplômés.

Depuis son ouverture en juin 2016, le Career Center pilote de l’Université Abdelmalek Essaidi a accueilli plus de 11.400 bénéficiaires et organisé plus de 500 ateliers pour renforcer l’employabilité des étudiants.

Au niveau national, plus de 215.000 jeunes Marocains, étudiants des universités ou stagiaires de la formation professionnelle, ont bénéficié à ce jour des services des six Career Centers pilotes et du Career Center Virtuel.