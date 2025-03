Saisie et destruction de produits impropres à la consommation à Tétouan

Les commissions provinciales et locales mixtes de contrôle au niveau de la province de Tétouan ont saisi et détruit, durant les 20 premiers jours du mois de Ramadan, plus de 517 kg de denrées alimentaires impropres à la consommation.



Selon des données de la division des affaires économiques et de la coordination de la province de Tétouan, les commissions provinciales et locales mixtes de contrôle des prix et de la qualité des biens de consommation ont effectué, durant les 20 premiers jours du mois de Ramadan, des opérations de contrôle auprès de 239 magasins, qui ont permis la saisie et la destruction de 517,15 kg de denrées alimentaires impropres à la consommation, la fermeture de trois magasins et l'émission de 14 avertissements.



Lors de ces visites de terrain, 17 échantillons de repas et d'aliments offerts aux consommateurs ont été prélevés par des représentants de la Délégation provinciale de la santé et de la protection sociale pour leur transmission au laboratoire.



Les services de la division des affaires économiques et de la coordination de la province de Tétouan ont activé tout au long de la semaine le numéro de téléphone national 5757 dédié à la réception des réclamations et observations des consommateurs résidant dans la province concernant l'approvisionnement des marchés, la qualité et la sécurité sanitaire.

Ils ont ainsi reçu 43 plaintes jusqu'au 22 mars et programmé des interventions pour donner suite aux plaintes qui nécessitent un traitement ultérieur.



Les visites de terrain des commissions mixtes, programmées en application des instructions de la province de Tétouan, ont porté sur l'inspection et le contrôle des différents points de vente en gros et au détail, des épiceries et des boulangeries en milieu urbain, ainsi que des marchés hebdomadaires et des magasins situés dans les centres des collectivités territoriales en milieu rural, selon un programme bien établi.



Les commissions ont ainsi procédé au contrôle des conditions de stockage, des lieux d'exposition des biens et produits et des lieux de préparation, ainsi que de leur conformité aux normes de santé et de sécurité, et de la date limite de consommation des produits utilisés, en plus de l'offre de cartes de santé aux ouvriers.



Ces commissions étaient composées de représentants des autorités locales, de la Sûreté nationale, de la Gendarmerie Royale, de la division des affaires économiques et de la coordination de la province de Tétouan, de la délégation provinciale de la santé et de la protection sociale, du bureau d'hygiène communal, de la délégation provinciale du commerce et de l'industrie et de l'Office national de sécurité sanitaire des produits aliments (ONSSA).