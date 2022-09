Saïd Mouline, DG de l’AMEE, pour des investissements orientés efficacité énergétique en Afrique

Le directeur général de l'Agence marocaine pour l’efficacité énergétique (AMEE), Saïd Mouline, a appelé, jeudi à Casablanca, à davantage d'investissements orientés efficacité énergétique en Afrique.



S'exprimant lors de la 7ème édition des Rencontres africaines de l'efficacité énergétique, tenue sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, M. Mouline a mis en avant l'importance de cette efficacité énergétique non seulement pour le Royaume mais aussi pour l'ensemble du continent africain, tenant compte des performances de tous les outils énergétiques, rapporte la MAP.



Cette rencontre, initiée sous le thème "Le froid, facteur essentiel de l'efficacité énergétique", a-t-il fait savoir, vise à mieux faire valoir le secteur du froid dans l'économie nationale et africaine et ce, via notamment la formation et la sensibilisation de l’ensemble des parties prenantes, en plus d'une réglementation adéquate qui concilie aussi bien les aspects environnementaux que sociétaux.



Selon lui, le froid, notamment pour le bâtiment ou l'industrie, nécessite de mettre en place des normes, une réglementation et des accompagnements financiers. Et c'est dans ce sens que le secteur financier devrait jouer son rôle pour promouvoir ces investissements et améliorer leur performance, a-t-il ajouté.



Il s'agit de prendre compte de l'efficacité énergétique dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques, a expliqué M. Mouline, notant que la Vision Royale qui donne priorité aux énergies renouvelables, montre que le bon choix a été fait, mais qu'il faut mettre aussi en place de nouvelles normes encore plus efficaces avec les partenaires du continent.



Au menu de cette édition, trois panels portant sur les actualités réglementaires autour du froid, les mécanismes de financement existants en Afrique pour accélérer la transition énergétique, la certification Certicold de la chaîne du froid ainsi que les solutions et technologies disponibles pour atteindre la sobriété énergétique dans les secteurs du bâtiment et de l’industrie.



En marge de cette septième édition, trois conventions de partenariat ont été signées respectivement par l’AMEE avec son homologue français l’Agence de transition écologique, l’Union des Associations africaines des acteurs de la Réfrigération et la climatisation (U3ARC) et l’Association marocaine des professionnels du froid (AMPF).



Ces conventions portent sur la promotion, le renforcement de capacité et la sensibilisation sur l’efficacité énergétique et le froid, étant un facteur majeur de développement durable.

Cette rencontre, organisée à l’initiative de l’AMEE et AOB Group en partenariat avec l’Association Marocaine des professionnels du froid (AMPF), a connu la participation de représentants de plus de vingt pays africains membres de l’Union des Associations africaines du froid et de la réfrigération (U3ARC), qui tiendra le 23 septembre son assemblée générale pour la première fois au Maroc.



Cette édition est placée sous l’égide du ministère de la Transition énergétique et du Développement durable et bénéficie également du soutien du Réseau panarabe de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables (RCREEE) regroupant 17 pays arabes.



Les Rencontres africaines de l’éfficacité énergétique compte également parmi ses partenaires, le think thank américain IGSD, les institutions financières, Bank of Africa et TAMWILCOM, l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), les Eaux Minérales d’Oulmes, le fournisseur marocain leader dans les systèmes de climatisation, VENTEC et la SMAEF, acteur spécialisé dans la réduction de l’énergie industrielle.