Saham Assurance s'attend à une baisse de son RNPG au premier semestre

Le résultat net consolidé part du groupe (RNPG) de Saham Assurance enregistrerait, au titre du premier semestre 2019, une diminution de 14,25% à 208 millions de dirhams (MDH), contre 243 MDH au 30 juin 2018.

Retraité de la sortie de Taslif au 31 décembre 2018, la baisse du résultat consolidé serait de 10,8% sur la période, précise la compagnie dans un communiqué sur ses indicateurs d'activités au 2ème trimestre 2019, publié sur le site de la Bourse de Casablanca.

Le résultat net devrait, quant à lui, connaître une baisse de 20% durant la même période, due à l'inflexion du résultat technique non vie qui provient principalement de la poursuite de la dégradation de la sinistralité automobile et de l’accélération des règlements des dossiers de sinistres BNEJ pour les branches AT et automobile, rapporte la MAP.

Toutefois, "les différentes mesures prises lors du premier semestre 2019 afin de corriger les effets de ces tendances devraient permettre d’atteindre un résultat net annuel à fin décembre 2019 en ligne avec celui de l’exercice 2018", souligne la compagnie. Quant au chiffre d'affaires consolidé à fin juin 2019, il s'est élevé à plus 3,128 milliards de dirhams (MMDH), en progression de 7,6% par rapport à fin juin 2018, tandis que pour le deuxième trimestre, ce chiffre d’affaires a atteint 1,217 MMDH, en diminution de 0,7% par rapport au deuxième trimestre 2018.

Pour les premiers six mois de l’année, SAHAM Assurance Maroc a réalisé un chiffre d’affaires global de 3,073 MMDH, en hausse de 11,3% par rapport à juin 2018. Le chiffre d’affaires semestriel de l’activité vie s'est établi à 621 MDH en hausse de 52% par rapport à juin 2018, grâce à la bonne performance de l’ensemble des catégories et notamment le développement de la bancassurance avec le Crédit du Maroc.

Le chiffre d’affaires de l’activité non vie s'est établi, quant à lui, à 2,452 MMDH, en hausse de 4,3% par rapport à juin 2018 et l’augmentation du chiffre d’affaires net de cessions sur la même période a été de 11,5%.