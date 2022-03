Saham Assurance enregistre un résultat net en progression en 2021

Saham Assurance a réalisé, au titre de l’année 2021, un résultat net (RN) de 359,8 millions de dirhams (MDH), soit une progression de 79,3% par rapport à l’année 2020, a récemment indiqué, à Casablanca, le directeur général de la compagnie, Yahia Chraïbi.



"Les résultats 2021 s'inscrivent en très forte hausse avec une croissance du chiffre d’affaires (CA) de l'ordre de +9,7% à 5,62 milliards de dirhams (MMDH) et un RN à 359,8 MDH, soit une augmentation de 79,3% par rapport à l'année précédente", a souligné M. Chraïbi, lors d’une conférence de presse dédiée à la présentation des résultats 2021 de Saham Assurance.



"Nous sommes ravis de ces résultats qui consolident notre position de leader du marché de l'assurance non-vie au Maroc, en particulier sur les segments de l'automobile et de la santé sur lesquels nous sommes en tête depuis plusieurs années", s’est-il réjoui, expliquant cette performance par un marché marqué par une tendance de reprise malgré le contexte de la crise sanitaire.



A ce titre, rapporte la MAP, M. Chraïbi a souligné la croissance du Ppoduit intérieur brut (PIB), estimée par le Haut-Commissariat au plan (HCP) pour 2021 à +7,2% contre -6,3% en 2020, laquelle a été portée principalement par la campagne agricole exceptionnelle 2020/2021 ainsi que par la performance du secteur secondaire. Et d’ajouter que le secteur des assurances a également retrouvé une bonne dynamique de croissance avec une hausse du CA à fin décembre 2021 de +10,1% par rapport à 2020, provenant aussi bien de la branche vie (+13,7%) que de la branche non-vie (+7,2%).



Le directeur général a également évoqué parmi les raisons de cette performance, la forte progression des sous-jacents, précisant que le marché automobile neuf a enregistré une hausse de +31,5% par rapport à 2020 (+5,7% par rapport à 2019), ainsi que celui des crédits à l’habitat qui s’est chiffré à 230,58 MMDH, en hausse de +6,7% par rapport à 2020. Après avoir relevé la performance positive du marché actions de +18,34% à fin décembre 2021, M. Chraïbi a fait part de la proposition du Conseil d’administration de la compagnie de la mise en distribution d’un dividende de 35 dirhams par action, soit une hausse de 15 dirhams par rapport à 2020.



S’agissant des perspectives, M. Chraïbi a assuré que deux orientations majeures restent au cœur de la stratégie de Saham Assurance, à savoir assurer une croissance profitable en améliorant la rentabilité sur toutes les branches, et être la compagnie marocaine de référence en matière de qualité de service et d'expérience client.