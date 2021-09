SRM améliore son chiffre d’ affaires de 9,75% au deuxième trimestre

La Société réalisations mécaniques (SRM) a réalisé un chiffre d'affaires (CA) de plus de 65,9 millions de dirhams (MDH) au 2ème trimestre de cette année, en hausse de 9,75% par rapport à la même période un an auparavant.



Cette hausse est expliquée principalement par l'augmentation du CA machines de 6% et du CA pièces de rechange de 37%, ainsi que par le maintien du CA du service après-vente, précise SRM dans un communiqué.



Concernant les divisions, l'augmentation touche essentiellement celle du bâtiment et travaux publics (BTP), au regard de la très forte baisse subie en 2020 à cause de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), relève la même source. La division industrie a connu un retrait de CA principalement expliqué par le retard de livraison du portefeuille commande suite aux perturbations subies par les usines des fabricants de SRM.



S'agissant du résultat d'exploitation, il a enregistré une diminution importante comparé à celui de la même période un an auparavant, passant de +5,05 MDH au T2-2020 à -2,75 MDH au T2-2021. Ce résultat est dû essentiellement à une augmentation des produits d'exploitation de 7,8 MDH et des charges d'exploitations de 15,6 MDH.



Par ailleurs, le total de la trésorerie passive accuse une diminution par rapport à l'exercice précédent, se situant à 3,9 MDH au T2-2021 au lieu de 12,5 MDH au T2-2020. Cette réduction est liée spécialement aux restrictions des lignes de crédit de trésorerie auprès des banques.