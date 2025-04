SIAM 2025 : Adoption de la déclaration de la 5ème Conférence ministérielle de l'initiative "AAA"

La 5ème Conférence ministérielle annuelle de l'initiative "AAA" (Adaptation de l'Agriculture Africaine), tenue mercredi à Meknès en marge du Salon international de l'agriculture au Maroc (SIAM) 2025, a été clôturée par l'adoption de la déclaration des ministres de l'Agriculture et des représentants des institutions internationales et régionales.



Dans cette déclaration, les responsables ont souligné l'importance d'accélérer la transformation de l'agriculture vers des modèles plus durables, plus résilients et plus inclusifs, jugeant nécessaire de mettre en œuvre des stratégies d'adaptation robustes et d'assurer la mobilisation de financements conséquents.



Dans ce sens, ces responsables ont adopté une série d'engagements, à la fois en réponse aux résolutions de la 29ème Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP29) et dans la perspective de la COP30.



Il s'agit de concrétiser les engagements et assurer un accès équitable aux financements climatiques, de transformer les systèmes agricoles pour aboutir à une agriculture durable et intelligente face au climat, de renforcer la sécurité alimentaire et soutenir les acteurs les plus vulnérables, ainsi que d'intensifier la coopération internationale et le plaidoyer, rapporte la MAP.



"L'Initiative AAA est aujourd'hui un levier central de cette transformation. Elle impulse des solutions concrètes, en s'appuyant sur les avancées scientifiques et technologiques, Nous saluons les progrès accomplis", ont relevé les ministres de l'Agriculture et les représentants des institutions internationales et régionales dans cette déclaration.



Ils ont, à cet effet, appelé à renforcer cette dynamique, notamment à travers l'élaboration de plans d'investissement agricoles climato-résilients, le développement de partenariats stratégiques pour mobiliser les financements, et un plaidoyer plus affirmé sur la scène internationale, notamment lors des prochaines Conférences des Parties et au sein des instances spécialisées de la convention-cadre.



Face à l'urgence climatique, lesdits responsables ont plaidé en faveur d'une synergie renforcée entre les grandes initiatives régionales telles que l'Initiative d'Abidjan, et les trois Commissions Climat pour l’Afrique issues du Sommet de Marrakech de 2016 – la Commission du Bassin du Congo, la Commission de la Région du Sahel, et la Commission des Etats Insulaires, estimant que cette complémentarité doit servir une stratégie cohérente, ambitieuse et résolument africaine.



Pour eux, le leadership du Royaume du Maroc dans la coopération Sud-Sud en Afrique constitue une source d'inspiration et un levier stratégique pour promouvoir des solutions de financement innovantes et adaptées aux réalités des agricultures africaines.



Et de poursuivre : "Nous appelons à intensifier les échanges et les coopérations entre pays du continent, à favoriser les transferts de technologies, le partage des meilleures pratiques et à renforcer les compétences de nos acteurs agricoles".



Dans cette perspective, l'Initiative AAA doit pleinement jouer son rôle de catalyseur, en multipliant les cadres d’échanges entre experts et décideurs et en mettant en place des programmes concrets d’accompagnement et de formation au profit des agriculteurs et des organisations de producteurs, ont préconisé les ministres de l'Agriculture et les représentants des institutions internationales et régionales.



L’adaptation de l’agriculture africaine au changement climatique est à la fois un impératif vital et une opportunité stratégique, ont-ils fait remarquer, indiquant que la sécurité alimentaire et la création d’emplois nécessite d'investir dans une agriculture durable et résiliente.



"Cette transformation ne peut attendre. Elle doit être soutenue par des financements à la hauteur de nos ambitions. Nous partageons une vision commune : une agriculture moderne, performante et durable. Une agriculture qui nourrit, qui crée de l’emploi, qui préserve nos ressources naturelles, et qui accélère la prospérité du continent", ont-ils souligné.



Par ailleurs, ils ont réaffirmé leur engagement à soutenir les objectifs de la Convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique, à agir pour protéger les populations les plus vulnérables du continent africain et à préserver la planète pour les générations futures.

Et de conclure : "Nous portons une voix forte pour l’Afrique lors de la COP30. Nous appelons la communauté internationale à honorer ses engagements, à accompagner les efforts africains en faveur d’une agriculture durable, résiliente et inclusive".



Tenue sous le thème "Agroforesterie et résilience climatique : une vision africaine pour la sécurité alimentaire et le développement durable", cette conférence est la principale plateforme politique réunissant les ministres africains de l'Agriculture pour définir les grandes orientations stratégiques de l'Initiative AAA, visant à renforcer l'adaptation de l’agriculture africaine au changement climatique, un enjeu majeur pour le développement économique et social du continent.



Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le SIAM 2025, qui connaît la participation de 1.500 exposants venus de 70 pays, se veut un véritable carrefour des politiques agricoles et un temps fort pour promouvoir les échanges, consolider les partenariats internationaux et mettre en lumière les réponses concrètes aux défis auxquels le secteur agricole est confronté.