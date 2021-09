S2M améliore son chiffre d’ affaires de 11,9% au premier semestre

Le chiffre d'affaires (CA) consolidé du groupe Société maghrébine de monétique (S2M) pour le premier semestre de 2021 a atteint 119,2 millions de dirhams (MDH), en évolution de 11,9% par rapport à la même période en 2020. Cette croissance est principalement due à la bonne performance de l'ensemble des sociétés du groupe, indique un communiqué de l'éditeur et intégrateur de solution monétique, précisant que le CA à l'international (hors Maroc) s'est apprécié de 9,8%. Pour S2M Maroc, l'activité Moyens de paiement a progressé de 11%, à la faveur notamment d'un rythme soutenu de renouvellement des cartes bancaires et de migration vers la technologie Contactless, rapporte la MAP. Le groupe note également le maintien de la dynamique de croissance des activités "Solutions" grâce à l'augmentation des ventes de licences (+15%) et de la maintenance (+5%). S'agissant du CA de l'activité Outsourcing, il a connu une forte croissance (+87%) durant le premier semestre par rapport à la même période de l'année précédente. En outre, ces différentes croissances bénéficient au CA récurrent de la société qui a évolué de 16% pour s'établir à 20% du CA de S2M. Pour ce qui est de l'endettement financier consolidé, il s'est établi à 93,8 MDH à fin juin 2021, en augmentation de 25,1 MDH par rapport au S1-2020. Au volet des investissements, S2M note l'absence d'acquisition significative des immobilisations au S1-2021. Concernant l'impact de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), le Groupe S2M a fait preuve d'agilité et d'adaptabilité pour assurer ses engagements vis-à-vis des clients et préserver la santé de ses collaborateurs durant l'année 2021. Aujourd'hui, et grâce à la mise en place de nouveaux modes de collaboration avec les clients et l'ajustement des processus internes, S2M Maroc a repris le présentiel en alternance avec le télétravail. A travers une politique d'investissement fortement axée sur la recherche et développement, le management de S2M confirme sa confiance en les perspectives de croissance du Groupe.