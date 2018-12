Royal Air Maroc rejoint l'alliance Oneworld

Royal Air Maroc (RAM) rejoindra prochainement l’Alliance Oneworld, devenant ainsi la première compagnie aérienne du continent africain à rejoindre cette alliance mondiale de premier rang.

Oneworld regroupe, en effet, certaines des plus grandes compagnies aériennes du monde, engagées à fournir le meilleur niveau de service et de prestations aux voyageurs internationaux fréquents.

L’annonce de l’intégration de la RAM à l’alliance a été faite lors d’une conférence de presse mercredi à New York, suite à la réunion annuelle du Conseil de direction de Oneworld, qui a rassemblé les dirigeants des 13 compagnies aériennes membres, à quelques semaines du 20ème anniversaire de l’alliance.

La conférence de presse s’est déroulée avec la participation du président de Royal Air Maroc, Hamid Addou, du président du Conseil de Oneworld, Alan Joyce, et de Rob Gurney, président de Oneworld.

Royal Air Maroc devra officiellement intégrer Oneworld à la mi-2020, date à laquelle la compagnie opérera aux côtés des plus grandes compagnies de l’industrie du transport aérien. Sa filiale régionale, Royal Air Maroc Express, deviendra également membre affilié de Oneworld.

La RAM sera ainsi la première compagnie africaine à devenir membre à part entière de l’Alliance, l’Afrique étant le seul continent où Oneworld n’avait, jusqu'à présent, aucun membre effectif.

"Royal Air Maroc est ravie et honorée d’avoir été invitée à devenir les ailes de Oneworld en Afrique", a déclaré à cette occasion, Abdelahmid Addou, président de la RAM.

"Cela dénote, en premier lieu, de l’image et de la place de notre pays, au niveau continental et mondial, à travers nos fondamentaux, et le développement de nos infrastructures", a relevé M. Addou, soulignant que cette intégration est "une reconnaissance" de la qualité de Royal Air Maroc, de son leadership et de son ambition stratégique.

"Nous sommes extrêmement fiers et impatients d’intégrer l’Alliance afin d’offrir à nos clients, dès que possible, les services et les avantages de la meilleure alliance de compagnies aériennes au monde", a-t-il dit.

Pour le président de la RAM, le partenariat avec Oneworld, qui regroupe les plus belles références mondiales dans le transport aérien, "mettra notre pays à portée d’un réseau de plus de 520 millions de voyageurs et facilitera l’accès vers nos destinations touristiques".

"Enfin, nous serons à même de mieux connecter notre continent africain au reste du monde. C’est sans aucun doute l’un des moments les plus importants de l’histoire de notre compagnie, riche de ses 60 ans d’existence et prête pour son voyage afin de devenir la première compagnie aérienne d’Afrique", a conclu M. Addou.

De son côté, Alan Joyce, président du Conseil de Oneworld, a souligné que l’alliance est "ravie" d’accueillir Royal Air Maroc en son sein. "L’Afrique est la dernière grande région où Oneworld n’a pas de membre effectif ; et qui promet l’un des taux de croissance les plus élevés dans le transport aérien au cours des prochaines décennies".

Selon lui, Royal Air Maroc offrira "une plus grande valeur ajoutée à nos clients dans la mesure où nous étendrons notre réseau dans cette nouvelle région".

Pour sa part, Rob Gurney, président de Oneworld, a affirmé que Royal Air Maroc est en train de devenir une compagnie aérienne d’envergure internationale, dont sa base historique de Casablanca se développera pour devenir la principale porte d'entrée aérienne d’Afrique, tout en consolidant sa place de premier centre financier du continent.

Avec son réseau de 99 destinations dans 49 pays, Royal Air Maroc permettra à Oneworld d’ajouter 34 nouvelles destinations et 21 pays à sa carte, portant ainsi le réseau de l’Alliance à 1.069 aéroports dans 178 pays et territoires.

Oneworld compte 13 membres qui disposent d’une flotte de 3.447 appareils opérant 1.035 routes aériennes dans 164 pays. En 2017, l’Alliance a transporté près de 528 millions de voyageurs.

Selon la RAM, l’adhésion à l’Alliance Oneworld est une grande opportunité pour la compagnie nationale qui connaîtra une transformation importante. Concrètement, l’intégration de cette alliance permettra à la compagnie d’étendre son réseau et ses destinations par l'adjonction de lignes exploitées par ses alliées via des accords de partage de code.

Ainsi, le réseau de Royal Air Maroc sera connecté à terme à plusieurs destinations à travers le monde. Les destinations et les fréquences vont s’accroître de manière significative, et cette inter-connectivité drainera de nouveaux clients sur les lignes de la compagnie nationale.