Royal Air Maroc inaugure sa nouvelle ligne directe Casablanca-Pékin

Royal Air Maroc (RAM), dans le cadre du renforcement de son réseau international, a inauguré, lundi, la ligne régulière directe reliant Casablanca à Pékin.



"Le premier vol a décollé de l'aéroport Mohammed V aujourd'hui à 16h20. Cette nouvelle route aérienne est programmée à raison de trois vols hebdomadaires à bord des appareils de type Boeing 787-9 Dreamliner d'une capacité de 302 sièges, dont 26 en Classe Affaires", indique un communiqué de RAM.



Les vols seront programmés au départ de Casablanca, tous les lundi, jeudi et samedi, à 16h20 (heure locale) pour un atterrissage le lendemain à l'aéroport international de Pékin à 11h55 (heure locale). Les départs de Pékin seront effectués les mardi, vendredi et dimanche à 13h55 (heure locale) pour une arrivée à Casablanca à 20h10 (heure locale).



La reprise de la première route directe reliant le Maroc et la Chine représente une opportunité majeure pour le développement du tourisme marocain, ainsi que le renforcement des relations économiques et commerciales entre les deux pays.



"Pour rappel, cette nouvelle desserte s'inscrit dans les engagements de la Compagnie dans le cadre du Plan de développement signé avec le gouvernement en juillet 2023 et vient s'ajouter aux nouvelles dessertes internationales inaugurées récemment notamment Toronto et Sao Paulo", conclut le communiqué.