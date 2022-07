Résultats commerciaux à fin juin 2022: Dacia conserve sa première place du marché automobile national

Dans un marché des véhicules particuliers en baisse de -9,6% à fin juin, Dacia confirme son statut de marque préférée des Marocains, avec 27,5% de part de marché, et même 31,1% sur le mois de juin isolé. Avec plus de 20 000 voitures neuves vendues sous le logo Dacia depuis le début de l’année, les Marocains confirment une fois de plus leur préférence pour la marque et l’attractivité de la nouvelle gamme. Avec un design moderne et des équipements technologiques inédits, la nouvelle génération de Dacia Logan Made In Morocco séduit et rencontre un véritable succès depuis on lancement en décembre 2021. 6 mois plus tard, Dacia Logan occupe la première place du podium des ventes de véhicules neufs toutes marques confondues sur le marché marocain. Le modèle fabriqué à la SOMACA, l’usine de Casablanca, s’est écoulé à 7 877 exemplaires au premier semestre, soit 10,5% de part de marché. La success story continue pour Dacia. Le 1er constructeur automobile au Maroc domine le marché du 1er semestre avec 3 modèles dans le Top 5 des ventes. Tous les modèles de la marque sont n°1 de leurs segments : Dacia Sandero est le 2ème modèle le plus vendu sur le marché derrière Logan et reste la citadine préférée des Marocains ; indétrônable, Dacia Duster séduit les Marocains par son rapport qualité/prix imbattable,son design et ses prestations outdoor. Le SUV iconique de DACIA s’approprie 58,7% de part de segment au premier semestre 2022 et, enfin, Lodgy reste le véhicule préféré des Grands Taxis et attire également des clients« entreprises». Le modèle Made In Morocco, fabriqué à l’usine de Tanger, enregistre une croissance en volume de+19,1% par rapport au 1ersemestre 2021.« Depuis plus de 12 ans, Dacia confirme année après année son leadership sur le marché automobile marocain. Dans un contexte marqué par une forte inflation, le succès de Dacia s’explique par une gamme de véhicules qui répond parfaitement aux besoins des Marocains, à la recherche du meilleur rapport qualité/prix et de prestations technologiques modernes Tous les modèles Dacia sont n°1 de leurs segments. La commercialisation avant la fin de l’année de Dacia Spring, 1er modèle 100% électrique de la marque, va démocratiser l’accès à la voiture électrique dans le Royaume et renforcer Dacia comme la marque préférée des Marocains», a indiqué Fabrice Crevola, Directeur Général de la marque Dacia au Maroc et Directeur Général de Renault Commerce Maroc