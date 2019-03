Résultats annuels satisfaisants pour Immorente Invest

Immorente Invest a enregistré des résultats annuels globalement satisfaisants au titre de l’exercice 2018 en ligne avec ses prévisions. Ce, près d’un an après son introduction à la Bourse de Casablanca qui avait fait de cette société d’investissement, le 11 mai dernier, le premier véhicule pierre-papier coté au Maroc.

La présentation des résultats financiers de la société, créée en mai 2011 à l’initiative de CFG Bank, a eu lieu lors d’une rencontre tenue récemment à la Bourse de Casablanca.

La foncière, qui a vocation d’acquérir ou de développer, directement ou à travers des filiales ou des participations majoritaires ou minoritaires, des actifs immobiliers professionnels destinés à la location, a « affiché des chiffres conformes au business plan présenté aux investisseurs et à la communauté financière lors de l’IPO de mai 2018 », s’est réjoui le top management d’Immorente Invest.

En effet, le résultat de l’exercice dernier est passé de 5,5MMAD en 2017 à 14,2MMAD en 2018 tandis que le résultat net consolidé est passé de -2,1MMAD en 2017 à 3,7 MMAD en 2018.

Lors de cette rencontre, les responsables ont également souligné la maîtrise à 31% du ratio d’endettement, assurant que celui-ci restera pour le futur en dessous des 40%, conformément à la réglementation sur les OPCI.

En croissance à 511,6 MMAD, l’ANR de reconstitution (indicateur de la valeur des capitaux propres de la foncière) a pour sa part montré une appréciation des actifs de +23,9 MMAD par rapport à leur prix d’acquisition. Tandis que le rendement brut s’est amélioré suite à l’accroissement du portefeuille, a indiqué la société expliquant que ses investissements en 2018 ont contribué positivement au rendement moyen du portefeuille.

Commentant les faits marquants de l’année 2018, la présidente-directrice générale d’Immorente Invest, Soumaya Tazi, a déclaré à ce propos : « Nous proposons pour la 4ème année depuis 2015 un rendement supérieur à 6%, tout ceci est possible grâce à des investissements de plus 179 MMAD. Nous avons élargi notre portefeuille qui est aujourd’hui porté à 452 MMAD avec l’acquisition de 2.500m2 environ de bureaux à la Marina de Casablanca qui sont loués par Huawei ».

En outre, comme l’avait annoncé le top management de la société, « nous avons également finalisé la construction d’une usine louée par Faurecia (acteur majeur de l’industrie automobile et filiale de PSA) à la zone franche de Kénitra pour 122 MMAD», a-t-elle poursuivi.

A propos de cette usine, elle a précisé : «C’est une construction que nous avons démarrée au mois de mars 2018 et avons livré la zone de production en août. Et la livraison totale de l’usine a eu lieu en fin d’année ».

Très satisfait de la performance opérationnelle en progression, le résultat de l’exercice étant en forte progression de plus de 150% en ligne avec ses prévisions, Immorente Invest proposera à ses actionnaires une distribution de 6 MAD /action, soit 6% par rapport au prix d’introduction.

Concernant les perspectives de l’année en cours, le top management assure poursuivre son plan de développement en élargissant son parc d’actifs immobilier et en investissant de nouveau afin de servir un rendement toujours supérieur à 6%.

Ainsi, en 2019, la société investira entre 150 et 200 MMAD d’actifs loués à des entreprises de premier plan et devrait générer un rendement toujours supérieur à 6% issu de loyers perçus d’un portefeuille d’actifs diversifié (bureaux, commerces et industries), a souligné le top management.