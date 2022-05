Résidences Dar Saada améliore ses préventes à 3.050 en 2021

Le nombre d'unités pré-commercialisées par Résidences Dar Saada durant l'exercice 2021, s'est établi à 3.050 unités, contre 3.001 en 2020.



"Cette performance démontre la résilience et l'agilité du groupe face à une conjoncture économique et sectorielle difficile", indique Résidences Dar Saada dans un communiqué, précisant que le niveau du chiffre d'affaires (CA) sécurisé s'est élevé à 1,3 milliard de dirhams (MMDH) à fin 2021.



Le groupe a réalisé un CA consolidé de 776 millions de dirhams (MDH), en évolution de 26%. Ce niveau d'activité est réalisé suite à la livraison de 2.244 unités en 2021 contre 1.187 unités et ce, malgré le glissement enregistré du calendrier de production et de livraison provoqué par la pandémie, rapporte la MAP.



En effet, les achèvements au titre de 2021 ne sont intervenus qu'à la fin du deuxième semestre pour 2.489 biens dont la livraison se poursuivra courant le 1er semestre 2022.



Ainsi, les unités en cours de production totaliseront près de 6.500 unités courant 2022, soit 3.200 unités lancées en production à fin 2021 et des nouvelles mises en chantier de près de 3.300 unités en 2022. Ces dernières serviront pour les livraisons 2022 et 2023.



Malgré l'effort commercial consenti, le niveau d'activité réalisé a permis de dégager un résultat d'exploitation positif de 48 MDH en 2021, contre une perte de 64 MDH en 2020.



L'exercice s'est ainsi clôturé par la réalisation d'une perte nette de 17 MDH qui a permis au groupe d'approcher l'équilibre, contre une perte nette de 135 MDH en 2020.



Côté dette, Résidences Dar Saada continue de veiller à la maîtrise de l'endettement et l'amélioration de son niveau de stock de produits finis. Aussi, le groupe a procédé au remboursement de 575 MDH de dettes bancaires hors intérêts.



L'endettement global net à fin 2021 s'est établi à 2,6 MMDH, en diminution de 9%. Le gearing net s'est, quant à lui, amélioré à 38%.



Pour ce qui est du foncier, le groupe indique qu'il dispose d'une réserve foncière de qualité d'environ 1.077 ha, dont 45% est située sur l'axe Casa-Rabat. La réserve foncière actuelle permet d'assurer le développement de projets immobiliers sur le court et moyen termes.



Résidences Dar Saada fait également état de la poursuite de sa politique de maîtrise des créances clients malgré les effets négatifs de la crise sanitaire. Le délai moyen de règlement clients est donc passé de 10,4 mois en 2020 à 9,3 mois en 2021.



Concernant le stock de produits finis, il s'est situé à 3.710 unités au cours de l'exercice écoulé, en hausse de 7%. Cette augmentation est expliquée par l'achèvement de plusieurs tranches de projets en 2021, qui contribueront au résultat de 2022.