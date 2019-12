Repli du résultat technique net su secteur des assurances

Le résultat technique net du secteur des assurances, hors réassureurs exclusifs, a reculé de 17,3% à 4 milliards de dirhams (MMDH) en 2018, selon l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS). En incluant les réassureurs exclusifs, ce résultat a atteint 4,4 MMDH contre 5,5 MMDH un an auparavant, en diminution de 20,1%, fait savoir l'ACAPS dans son rapport annuel. Ce repli s'explique par la baisse de la marge d'exploitation brute des entreprises d'assurances et de réassurance de 100,5%, l'amélioration du solde de réassurance à 736,9 millions de dirhams (MDH) et la diminution du solde financier de 3,1% à 4,8 MMDH. Avec un montant de 3,3 MMDH, les assurances non vie ont contribué pour 81,2% dans le résultat technique net, indique l'ACAPS, ajoutant que le ratio combiné des opérations non vie est passé de 96,1% en 2017 à 102,6% l'année dernière. Cette détérioration est due à une dérive de la sinistralité de l'assurance "véhicules terrestres à moteur" qui représente 49% des assurances non vie et qui a vu son ratio combiné augmenter de 5 points à 99,7%, des risques techniques (236% contre 134,4% en 2017) et de l'incendie et éléments naturels dont le ratio combiné atteint 100,6% contre 72% un an auparavant, rapporte la MAP. Le résultat technique net des assurances non vie s'est contracté de 17,5%, passant de 4 MMDH à 3,3 MMDH en 2018, à la suite de la dégradation de la marge d'exploitation brute qui a baissé de 1,3 MMDH à 534,9 MDH, en raison du repli de la charge sinistre essentiellement des assurances "véhicules terrestres à moteur", "risques techniques" et "incendie et éléments naturels". Toutefois, la baisse du résultat technique net a été atténuée par l'amélioration du solde de réassurance à 665 MDH, en faveur des réassureurs, fait ressortir le rapport, notant qu'à l'exception des assurances "accidents corporels", l'ensemble des sous-catégories non vie ont affiché des résultats techniques nets excédentaires. Par ailleurs, le résultat technique net des assurances vie et capitalisation des entreprises d'assurances et de réassurance s'est établi à 759,7 MDH, en diminution de 16,8% sous l'effet de la régression du résultat des assurances individuelles (- 208%). L'assurance en cas de vie a enregistré un résultat technique net négatif de -3,7 MDH, alors que celle en cas de décès a affiché un résultat technique net excédentaire d'un milliard de dirhams, en progression de 7,3% par rapport à 2017.