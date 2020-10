Repli des recettes fiscales brutes à fin septembre

Les recettes fiscales brutes se sont établies à 151,3 milliards de dirhams (MMDH) au titre des neuf premiers mois de cette année, soit une diminution de 6,9% par rapport à fin septembre 2019,selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR).



Cette baisse résulte du recul des recettes douanières de 12,4% et de la fiscalité domestique de 4,4%, explique la TGR dansson récent bulletin mensuel de statistiques desfinances publiques (BMSFP).



Les recettes douanières nettes (droits de douane, TVA à l’importation et TIC surles produits énergétiques) ont été de 40,96 MMDH, à fin septembre 2020 contre 46,79 MMDH un an auparavant, en baisse de 12,5% ou -5,83 MMDH par rapport à leur niveau à fin septembre 2019, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutionsfiscaux de 81 millions de dirhams(MDH) à fin septembre 2020, précise la même source. Le bulletin fait égalementressortir que lesrecettes nettes réalisées au titre de la fiscalité domestique se sont établies à 96,6 MMDH à fin septembre 2020 contre 100,3 MMDH à fin septembre 2019, en diminution de 3,7% ou -3,72 MMDH, compte tenu des remboursements, dégrèvements etrestitutionsfiscaux supportés parle budget général qui ont été de 5,03 MMDH à fin septembre 2020 contre 5,96 MMDH un an auparavant



Les recettes brutes de la fiscalité domestique ont été de 101,6 MMDH à fin septembre 2020. Par ailleurs, les recettes non fiscales se sont établies à 34 MMDH contre 23 MMDH un an auparavant, en hausse de 48,2%, en raison notamment de l’augmentation des versements des CST au profit du budget général et des fonds de concours, conjuguée à la diminution des recettes de monopoles, desrecettes de privatisation, desrecettes en atténuation des dépenses de la dette et de la redevance gazoduc.