Répercussions des ODD sur les politiques publiques aux niveaux sectoriel et territorial

Un atelier régional sous le thème ‘’Les objectifs de développement durable : contextualisation et mise en œuvre’’ a été organisé récemment à Fès.

Organisée par la wilaya de la région Fès-Meknès, en partenariat avec la Direction régionale du Haut Commissariat au plan (HCP), cette rencontre a pour objectif de sensibiliser les acteurs régionaux sur les Objectifs du développement durable (ODD) et les engagements pris par le Maroc pour leur mise en œuvre, ainsi que leurs répercussions sur les politiques publiques aux niveaux sectoriel et territorial, rapporte la MAP.

Elle tend aussi à examiner les opportunités offertes par les systèmes national et régional de l’information statistique et débattre des faiblesses et des contraintes qui caractérisent les données et les informations requises pour le suivi et l’évaluation des ODD, particulièrement au niveau régional.

S’exprimant à l’ouverture de cet atelier, le secrétaire général du HCP, Abdelhak Allalat, a rappelé que dans le cadre du suivi, de l’évaluation et des engagements pris par le Maroc, le HCP a joué un ‘’rôle important’’ dans l’exécution de l’agenda des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) à l’horizon 2015, à travers l’élaboration de rapports en tant que plateformes de débat à l’échelle nationale et régionale.

Ces documents, a-t-il dit, ont donné une idée précise sur le degré d’amélioration des indicateurs de développement humain au Maroc dans de nombreux domaines, tels que l’enseignement, la santé, l’accès aux services de base, la pauvreté et les disparités sociales, ainsi que sur les défis qu’affronte le pays pour atteindre les objectifs escomptés.

M. Allalat a également fait savoir que le Maroc est engagé à mettre en œuvre l’agenda du développement durable 2030 et à suivre sa réalisation, à travers des évaluations et des études régulières, pour une meilleure convergence des programmes et des politiques publiques, soulignant que le recensement général aura un ‘’rôle essentiel’ à jouer dans l’appropriation effective, de la part de divers opérateurs socioéconomiques aux niveaux local et national, du contenu de ces programmes et la contribution à leur réalisation.

Mettant l’accent sur l’importance de la régionalisation avancée, le secrétaire général du HCP a fait savoir que les communes territoriales au Maroc sont appelées plus que jamais à contribuer au développement économique en coordination avec les divers partenaires socioéconomiques et institutionnels de la région.

Pour sa part, le coordonnateur de programmes du Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP), Abdelilah Yaakoubd, a souligné l’importance de cette rencontre destinée à sensibiliser aux ODD et du suivi de ces objectifs au niveau régional, tout en mettant en valeur la coopération et le partenariat conclus entre le HCP et le FNUAP, centrés sur des questions prioritaires relatives à la population et au développement.

M. Yaakoubd a rappelé que tous les pays du monde ont adopté un nouveau programme de développement durable lors du Sommet mondial en la matière tenu par l'Organisation des Nations unies en septembre 2015.

Ce programme, a-t-il expliqué, vise la réalisation de 17 nouveaux objectifs à l’horizon 2030 axés notamment sur l’élimination de la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde, l’accès de tous à une éducation de qualité et l’accès de tous à l’eau et l’assainissement.

Cette rencontre, qui s’est déroulée en présence notamment du wali de la région Fès-Meknès, gouverneur de la préfecture de Fès, Said Zniber, s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action du HCP et du FNUAP pour la période 2017-2021 visant à renforcer les capacités des régions dans le domaine de la planification stratégique et à utiliser et gérer les informations statistiques à travers l’élaboration et l’accès à une base de données régionale.