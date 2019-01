Rencontre entre le Premier secrétaire de l’USFP et le groupe de travail de la région Casa-Settat

Le Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, a tenu, récemment, une série de réunions avec le groupe de travail du Bureau politique, chargé de la région Casablanca-Settat où il a été question de débattre des derniers développements dans la région et de poursuivre l’action aux niveaux politique et organisationnel.

A l’issue de cette rencontre, il a été convenu de répartir les membres du groupe en vue de travailler avec les secrétariats provinciaux, de faire appel à toutes les potentialités du parti dans l’objectif de poursuivre l’action de militantisme, de renforcer ses organisations et de s’ouvrir sur les compétences dont regorge la société marocaine.

Il a été également décidé d’entamer les préparatifs pour la tenue d’une rencontre avec les conseillers de la région, et ce avec la participation de tous les organes du parti et les compétences ittihadies pour débattre de l’expérience des élections et de la représentativité sur les plans local et régional, développer l’approche du parti pour ce qui est de ce chantier, consolider la coordination et l’action sérieuse à même de faire de la démocratie locale un levier de développement, de progrès économique, social, culturel et environnemental.