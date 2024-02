Rencontre à Fès sur la profession d'avocat au Maroc

Des avocats, magistrats et chercheurs ont passé en revue, lors d'une rencontre organisée vendredi par l'Association régionale des jeunes avocats à Fès, la situation actuelle et l’avenir de la profession d'avocat au Maroc.



Les participants à cette rencontre, organisée en partenariat avec la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Fès, la Faculté des sciences juridiques et politiques de Kénitra et la Commission régionale des droits de l'Homme à Fès-Meknès en collaboration avec le bureau régional du Club des magistrats au Maroc, ont souligné que le centenaire de la promulgation du premier texte législatif réglementant la profession d'avocat au Maroc constitue une étape importante pour examiner la situation de la profession et les perspectives de son développement dans le contexte de la concurrence professionnelle et de la mise en place de mécanismes modernes de règlement des litiges, de formation et de digitalisations.



Dans ce cadre, ils ont fait le point sur les différentes étapes qui ont marqué l'organisation juridique de la profession d'avocat depuis le 10 janvier 1924 jusqu'à l’adoption de la loi 28.08 réglementant la profession d'avocat et la loi n° 29.08 portant organisation des cabinets d'avocat, mettant l’accent sur le rôle important joué par les avocats dans le domaine de la justice au Maroc.



Dans une déclaration à la MAP, le président de l'Association régionale des jeunes avocats à Fès, Rachid Sebti, a indiqué que la profession d’avocat a été marquée par l’adoption de plusieurs dispositions législatives depuis la promulgation du premier texte législatif réglementant la profession en 1924.



M. Sebti a ajouté que cette rencontre vise à débattre des textes réglementant la profession et leur adaptation aux transformations que connaît la société marocaine, ainsi que des moyens de développer le statut des avocats, insistant sur l’importance du rôle des avocats dans la défense des intérêts des citoyens.



Le programme de cette rencontre comportait des débats sur plusieurs thèmes dont le centenaire de l’organisation législative de la profession d'avocat, les enjeux réglementaires de la profession et les perspectives d'accélération de la transformation institutionnelle, la compétitivité de la profession d’avocat, l’éthique professionnelle ainsi que le climat économique, social, judiciaire et administratif de la profession d’avocat.