Renault: Le Maroc dans le Top 10 des marchés du groupe en 2024

Le Maroc se distingue comme le huitième marché mondial du groupe Renault en 2024 et le premier en Afrique, a affirmé, jeudi, le constructeur automobile français.



Les ventes du groupe au Maroc ont atteint 67.686 véhicules l'an passé, représentant une part de marché locale de 38,4%, relève le constructeur dans un communiqué.

Cette part de marché est la plus élevée parmi les 15 principaux marchés mondiaux du groupe Renault, d'après la même source.



Globalement, les ventes mondiales de Renault se sont élevées à 2.264.815 véhicules en 2024, en hausse de 1,3% par rapport à 2023, bénéficiant du lancement de ses nouveaux modèles et de la poursuite de son offensive sur le segment électrique, rapporte la MAP.



La France reste, de loin, son premier marché avec 541.795 unités vendues en 2024, devant l’Italie (205.423) et la Turquie (167.262). Suivent l’Espagne (149.697), l’Allemagne (144.586), le Brésil (139.214) et le Royaume-Uni (121.711).



En Europe, le groupe a progressé deux fois plus que le marché, avec des ventes en hausse de 3,5%.

"Avec 1.599.051 véhicules vendus, Renault Group est sur le podium des constructeurs automobiles avec Sandero, la voiture la plus vendue tous canaux confondus", note le constructeur.



Les ventes de véhicules hybrides dans le vieux continent ont grimpé de 45% pour représenter 25,5% des ventes du groupe, soit 7,5 points de plus qu'en 2023. Les véhicules électriques ont représenté 9% des ventes totales en Europe, dont 12% au quatrième trimestre.



Les ventes aux particuliers en Europe ont contribué à plus de 63% des ventes du groupe, avec quatre modèles dans le top dix de cette catégorie.

A l’international, Renault enregistre une croissance sur les marchés où de nouveaux modèles ont été lancés.



"Grâce à Kardian, la marque progresse de 10,3% au Brésil et de 7,2% au Maroc", souligne le groupe.

Renault a, par ailleurs, indiqué qu'il lancera en 2025 sept véhicules pour soutenir l'offensive d'électrification en Europe et gagner des parts de marché dans ses régions clés.