Remise de Prix pour la recherche et l'innovation dans le domaine du handicap

Une cérémonie de remise du Prix de l'Université Sidi Mohamed Ben Abdellah (USMBA) pour la recherche et l'innovation dans le domaine du handicap, au titre de l’année 2018, a eu lieu vendredi à la Faculté de médecine et de pharmacie de Fès.

Le prix de cette édition a été remporté par l'équipe de recherche d’Abdelhak Mahmoudi, professeur à l'École normale supérieure de Rabat, pour sa découverte sur la conversion de la langue des signes en logarithmes, dans le cadre d'un outil d’intelligence artificielle qui aide les personnes sourdes et muettes à communiquer et à s'intégrer dans la société.

Le prix de reconnaissance est revenu à l’équipe de recherche d’Abderrazak Hajjioui, professeur à la Faculté de médecine et de pharmacie à Fès, et Amin Zemouri, professeur à l'Université Euromed de Fès, qui ont inventé une machine d'assistance des handicapés, ainsi qu'à Abdelali El Amarti pour son invention dédiée à la réadaptation des patients atteints de paralysie.

S’exprimant à cette occasion, le président de l’USMBA, Redouane Mrabet, a souligné que l’université appuie les personnes à besoins spécifiques, à travers l’encouragement de la recherche scientifique relative à la situation du handicap, précisant que ce prix a été institué afin d’inciter les chercheurs à innover et trouver des solutions adaptées à différents types de handicap et répondre aux besoins des personnes concernées et de leurs familles.

Les objectifs de ce prix tendent à renforcer la formation et la recherche scientifique sur la question du handicap, encourager l'innovation et la créativité dans les produits et services en la matière et contribuer à la réalisation des objectifs du Plan national 2015/2021 sur la santé et le handicap.

Un total de 18 projets ont été en lice pour le Prix de l’USMBA pour la recherche et l'innovation dans le domaine du handicap.

La plupart de ces projets ont été soumis par des équipes de chercheurs de Marrakech, Taza, Fès, Casablanca et Rabat.

La cérémonie de remise des prix a coïncidé avec l’inauguration par la Faculté de médecine et de pharmacie de Fès du 1er Congrès de la région MENA sur les lésions de la moelle épinière et des 8èmes Journées scientifiques de Fès sur la réadaptation et le handicap (7 au 10 mars).

Pour le chef de service de médecine physique et de réadaptation du CHU de Fès et président du comité d’organisation, Abderrazak Hajjioui, ce congrès est le fruit d’un travail acharné des parties concernées et d’un partenariat entre l’Université de Fès, le CHU Hassan II, le Centre national Mohammed VI des handicapés, la Société internationale de la moelle épinière et la Société internationale de médecine physique et de réadaptation.

Le thème de ce Congrès ‘’Ensemble pour une meilleure prise en charge des lésions médullaires dans la région MENA’’ vise à contribuer à l’amélioration des compétences et des connaissances des professionnels et administrateurs de la santé au Maroc et dans la région MENA, vu la charge de mortalité et le coût socioéconomique de ce véritable problème de santé publique dans le monde et surtout dans les pays à faible ou à revenu moyen, a-t-il poursuivi.

M. Hajjioui a aussi rappelé que cette manifestation scientifique internationale représente un rendez-vous annuel incontournable pour les professionnels de santé de différents pays et une opportunité de rencontre et d’échange entre médecins, personnel paramédical, décideurs et acteurs de la société civile pour renforcer la collaboration et tisser de nouveaux partenariats en la matière.