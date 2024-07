Région MENA: Le FMI revoit à la baisse ses prévisions de croissance

[Script active - words will be highlighted in this section] Quick and easy with no changes to your websiteHow do I earn money with Infolinks?

La croissance dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA) devrait passer de 1,8% en 2023 à 2,2% cette année avant d'atteindre 4% l'an prochain, selon les données publiées mardi par le Fonds monétaire international (FMI). Il s'agit d'une révision à la baisse des prévisions de croissance dans la région par rapport aux perspectives annoncées en avril dernier. Le FMI avait alors anticipé une croissance de 2,7% en 2023 et 4,2% en 2024. S'agissant du Maroc, l'institution financière internationale avait prévu une croissance de 3,1% cette année et 3,3% en 2025. Dans son rapport rendu public à l’occasion de ses réunions de printemps à Washington avec la Banque mondiale, le FMI avait aussi anticipé une inflation de 2,2% en 2024 et 2,5% l'année d'après. Pour ce qui est du taux de chômage, il devrait atteindre 12% cette année avant de reculer légèrement à 11,5% en 2025.